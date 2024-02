“ใบเตย” อวยพรวันเกิด “ลุกซ์” ขอให้หัวใจที่แตกสลายของเรากลับมาสดใสอีกครั้ง

ทำเอาคนเป็นพี่อย่าง “ใบเตย สุธีวัน กุญชร” หรือ “ใบเตย อาร์สยาม” ต้องบอกรักน้องอย่าง “ลุกซ์ ชาญวิทย์ ทวีสิน” อยู่ตลอด หลังจากทำหน้าที่เสาหลักให้กับครอบครัวมาตลอดในช่วงที่เธอต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ แถม ลุกซ์ ยังเคราะห์ซ้ำเมื่อต้องสูญเสียคนรักไปจากอุบัติเหตุล่าสุดในวันคล้ายวันเกิด 4 ก.พ. ใบเตย จึงขออวยพรวันเกิดให้ชีวิตที่มูฟออน แข็งแรงขึ้นอีกครั้ง“Happy birth Day น้าลุกซ์ @luxx.c.t_ น้องสาวที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแม่ใบ ขอให้น้าลุกซ์มีความสุขกับชีวิตที่ต้องMove on ต่อไป น้าลุกซ์คู่ควรแก่การได้รับความสุขแล้วนะ นับจากนี้ ขอให้หัวใจของน้องแข็งแรงขึ้นทุกวันๆ ให้น้ำตาและความเศร้าโศกทุกๆอย่างค่อยๆจางหาย ขอให้ความเจ็บปวดค่อยๆลดลงตามกาลเวลา ขอให้เวลาเยียวยาเรา2 คน จับมือข้ามผ่านวันร้ายๆในชีวิต ขอให้หัวใจที่แตกสลายของเราค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พี่สาวคนนี้กลับมาแล้ว สัญญาว่าจะดูแลทุกคนและเป็นผู้นำในครอบครัวที่จะทำให้บ้านและครอบครัวของเรากลับมามีความสุขอีกครั้ง ในวันที่น้องอ่อนแอพี่สาวคนนี้จะโอบกอดและแข็งแกร่งแทนน้องตลอดไป ขอบคุณน้องที่ตลอดระยะเวลาที่พี่เตยไม่อยู่ น้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแทนพี่เตยได้อย่างดีแบบที่ไม่รู้ว่ามนุษย์คนนึงจะก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงกระทันหันของชีวิตนี้ได้อย่างไร ขอบคุณที่ดูแลเวทย์มนเป็นอย่างดีแทนแม่มาตลอด เวทย์มนต์โตขึ้นเค้ามาย้อนดูเค้าจะต้องรักน้าลุกซ์ของเค้ามากที่สุด☺️ขอบคุณที่ทำหน้าที่ดูแลคนรักจนถึงวินาทีสุดท้าย😔และสำคัญที่สุดขอบคุณที่สู้เพื่อพี่เตยในทุกๆวัน รู้ไหมว่าตอนอยู่ในนั้น 2 คนที่พี่เตยคิดถึงแทบขาดใจคือเวทมนต์ กับน้าลุกซ์ 😭ต่อไปนี้แม่ใบจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะ เราจะสู้และกลับมาทำให้เบบี๋ของเราอบอุ่นและมีความสุขที่สุด. สุดท้ายนี้ . Enjoy your special day! I hope it’s filled with lots of laughs and good memories Love u 3000 ❤️🙏🏻”