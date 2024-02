กลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตสุดประทับใจยิ่งใหญ่ของ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ AssetWise Presents PIANO&i The Magic 7 Concert

กลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจ การันตีความอบอุ่นให้กับผู้ชมในทุกรอบการแสดงที่เหล่าแฟน ๆ ทั้งหลายยังคงคิดถึง และต่างรอคอยการกลับมาอีกครั้ง และในปีนี้เตรียมพบกับศิลปินมากความสามารถของวงการทั้ง 7 คน ใน AssetWise Presents PIANO&i The Magic 7 Concert เราจะพาทุกคนไปรู้จักพวกเขาในมุมที่ไม่มีใครได้เห็นมาก่อน ผ่านคอนเซ็ปต์ The Magic 7 เพราะ หนึ่งคีย์มี 7 โน้ต และทุกโน้ตก็มี Magic ของตัวเอง มาร่วมสร้างความน่าอัศจรรย์ผ่านการบรรเลงเปียโนของ “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” พร้อมบทเพลงจากศิลปินอย่าง แพท เคลียร์ (PAT KLEAR), วิโอเลต วอเทียร์ (Violette Wautier), มิลลิ (MILLI), ไบร์ท (BRIGHT), ต้าห์อู๋ พิทยา (Daou Pittaya), เนเน่ (Nene) และ อิ้งค์ วรันธร (Ink Waruntorn )เตรียมตัวมาเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ แล้วมาร่วมสร้างความประทับใจไปด้วยกันอีกครั้ง กับหนึ่งในคอนเสิร์ตจากรายการ PIANO & i ที่คุณไม่ควรพลาด ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทาง Application The Concert และ www.theconcert.com บัตรราคา 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,000 บาท โดยโชว์ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มี 2 รอบเวลาแสดง 14.00 น. และ 19.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอลรูม ฮอลล์ 1-4