นับถอยหลัง โค้งสำคัญก่อนวันไฟนอล MTU 25th รอบ Preliminary 30 สาวทรานส์อวดโฉมในชุดว่ายน้ำ - ชุดราตรี ร่วมลุ้นชิงมง 4 ก.พ. นี้

โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 – การประกวด “Miss Tiffany 25th” ครบรอบปีที่ 25 โดยกองประกวด Miss Tiffany’s Universe จัดรอบ Preliminary แม้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงวันมงลง มาในชุดว่ายน้ำ และราตรี หลายๆ คนส่งแววใช่มาเน้นๆ จะมีใครเบียดโค้งสุดท้ายมาชิงมง เห็นประกายก่อนรอบไฟนอลในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้โรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยา อัดแน่นด้วยผู้ให้ความสนใจ แรงเชียร์สาวทรานส์เจนเดอร์ในรอบพรีลิมที่ทุกวินาทีวัดใจและกดดัน ระหว่างทางนับถอยหลังสู่วันมงลง ที่ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนต่างโชว์ฝีมือการเดิน การส่งพลังความโดดเด่นของตนในชุดว่ายน้ำจาก LaLaLove และชุดราตรีที่สาวๆ เลือกสรรเพื่อจัดเต็มบนเวทีงานนี้ไม่อวดสวยแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีโชว์กึ๋นและทัศนคติด้วย โดยผู้เข้าประกวดแต่ละคนได้พูดสปีชในหัวข้อ “ส่งต่อความรู้สึก อธิบายในสิ่งที่ได้รับจากการได้มาร่วม Miss Tiffany 25th The Future Is Yours” ภายในเวลา 30 วินาทีและสาวงามที่ได้รับรางวัล “Best Performance on Preliminary Round” ในวันนี้ ได้แก่ หมายเลข 10 นาเดีย ภัทราร์ เกิดสังข์ ซึ่งจะได้สิทธิ์ Fastrack เข้าสู่รอบ 12 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติการประกวดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสาวทรานส์เจนเดอร์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวของเราทุกคน ท่านสามารถร่วมรับชม เป็นส่วนหนึ่งและให้กำลังใจ 30 สาวงามในรอบไฟนอล ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าแห่งเวทีมิสทิฟฟานี่ ครั้งที่ 25 หรือ Miss Tiffany 25th ในคอนเซ็ปต์ “The Future Is Yours โลกใหม่ที่คุณนิยาม” วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง www.tiffany-show.co.th/booking หรือรับชมสด ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.ticketmelon.com