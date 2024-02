ยกระดับการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2567 ด้วยโปรโมชั่นใหม่จากแมริออท บอนวอยที่ มอบสถานะอีลิทพิเศษทันใจ เมื่อเข้าพักที่โรงแรมในเครือกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก

โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล นำโปรโมชั่นยอดนิยมระดับโลกกลับมาอีกครั้ง โดยมอบคะแนนโบนัสและ Elite Night Credits ให้สมาชิกสำหรับทุกคืนที่เข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ถึง 29 เมษายน ทั้งนี้ สมาชิกที่ลงทะเบียนจะได้รับคะแนนโบนัส 1,000 คะแนนและ Elite Night Credit อีก 1 เครดิตสำหรับแต่ละคืนที่เข้าพักตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้แมริออท บอนวอย เชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาสัมผัสสุดยอดบริการจากโรงแรมในเครือที่ครอบคลุมกว่า 30 แบรนด์ และรับคะแนนโบนัสแมริออท บอนวอยสูงสุดถึง 76,000 คะแนน และโบนัส Elite Night Credit รวม 76 เครดิต สมาชิกที่ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่นแล้วจะได้รับสิทธิ์พักฟรีอีกหนึ่งคืน สำหรับทุก ๆ คืนที่เข้าพัก เริ่มตั้งแต่คืนแรกนอกจากนี้ยังสามารถแลกคะแนนโบนัสได้หลากหลายวิธี เช่น การเข้าพัก ณ โรงแรมในพอร์ตฟอลิโอที่มีโรงแรมให้เลือกและครอบคลุมมากที่สุด การเข้าพักที่ Homes & Villas by Marriott Bonvoy หรือประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครจาก Marriott Bonvoy Moments ทั้งนี้ โบนัส Elite Night Credit จะช่วยเร่งการปรับสถานะเป็นระดับอีลิทได้เร็วขึ้นซึ่งทำให้สมาชิกได้เลื่อนสถานะแมริออท บอนวอยในระดับที่สูงขึ้นในวลารวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น โปรโมชั่นนี้ สมาชิกสามารถรับสถานะ Silver Elite จากการเข้าพักเพียง 5 คืนแทนที่จะเป็น 10 คืน และด้วยสถานะ Silver Elite สมาชิกสามารถปลดล็อคสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ เช่น สิทธิ์เช็คเอาท์เกินเวลาที่กำหนด และรับคะแนนโบนัส 10% เมื่อเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการในอนาคตรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่น:•เปิดลงทะเบียนเว็บไซต์ marriottbonvoy.com/1000timesyes ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 ระยะเวลาการรับโบนัสเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ถึง 29 เมษายน 2567•การเข้าพักที่เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนจะไม่สามารถนำมานับรวมในโปรโมชั่นนี้ สมาชิกต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 เมษายน 2567•โปรโมชั่นนี้ สมาชิกสามารถรับคะแนนโบนัสและ Elite Night Credit โบนัสแบบไม่จำกัดระหว่าง 76 วันของการรับคะแนน สูงสุด 76,000 คะแนนโบนัส และโบนัส Elite Night Credit สูงสุด 76 เครดิต•โรงแรมที่เข้าพักจะต้องเข้าร่วมแมริออท บอนวอย ณ ช่วงที่เข้าพักจึงจะมีสิทธิ์นับเป็นคืนที่เข้าพักภายใต้ข้อกำหนดส่งเสริมการขายดังกล่าว•สมาชิกต้องสำรองห้องพักโดยตรงกับแมริออทบนเว็บไซต์ Marriott.com ในแอปพลิเคชั่น Marriott Bonvoy Mobile หรือผ่านศูนย์สำรองห้องพัก อัตราห้องพักจากพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการออนไลน์เกือบทุกแห่งและตัวแทนท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้•แบรนด์ต่อไปนี้ไม่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่น The Ritz-Carlton Yacht Collection, Homes & Villas by Marriott Bonvoy®, Marriott Executive Apartments® owner-occupied, Marriott Vacation Club®, Grand Residences by Marriott®, Marriott Grand Residence Club®, Sheraton Vacation Club® , Westin Vacation Club®, The Ritz-Carlton Club®, St. Regis Residence Club® และ Luxury Collection Residence Club