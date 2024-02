กิจการร่วมค้า QV แถลงข่าวเทศกาลประติมากรรม ทรายนานาชาติ ประเทศไทย 30 เม.ย. - 19 พ.ค. 2567

แถลงข่าวเตรียมจัดงานหรือผ่านการเล่าเรื่องราวของวรรณคดีในคอนเซปต์ “ป่าหิมพานต์” ภายในงานมีศิลปินปั้นทรายแถวหน้าของเมืองไทย นำโดย อ.พลุ้ย ชนาธิป ชื่นบำรุง Thailand Head Sculpture Artist ร่วมเป็นตัวแทนศิลปินปั้นทรายที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ David Billings (Vietnam) Sergi Ramirez (Spain) Viacheslav Lemelian (Poland) Daeyoun Ji (South Korea) Toshihiko Hosaka (Japan) Vasyl Bushev (Russia) Melineige Beaurega (United State) Jakub Zimacek (Czech Republic) ที่จะมาช่วยรังสรรค์สร้างไฮไลท์ของงาน อาทิ สุดยอดเขาวงกตทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Himmapan Beasts Anodad pool ฯลฯ) ร่วมด้วย ดีเจพล่ากุ้ง วรชาติ ธรรมวิจินต์ เป็นพิธีกรโดยผู้บริหารกิจการร่วมค้า QV กล่าวว่า “งานเทศกาลประติมากรรม ทรายนานาชาติ ประเทศไทย ซึ่งจัดครั้งแรกในประเทศไทย จากคณะผู้จัดที่เล็งเห็นถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ คือทรายและน้ำ นำมาผนวกกับงานศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และการเล่าเรื่องราววรรณคดีและความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ตามคติศาสนาพุทธและฮินดู ในความเชื่อ "ป่าหิมพานต์" ที่จะผนวกเชื่อมความเชื่อและความมหัศจรรย์ไปพร้อม ๆ กันในพื้นที่ประติมากรรมทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชิ้นงานประติมากรรมทราย 40 กว่าผลงาน และผสมผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางให้ผู้คนได้รับรู้ในวงกว้าง สร้างความประทับใจสร้างประสบการณ์ในงานซึ่งจะเริ่มขึ้นในประเทศไทยในฐานะผู้นำอาเซียนในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งนี้ คุณนุกูล ฉัตรทรงเจริญ ยังกล่าวเสริมว่า “ก่อนหน้านี้เมืองไทยเคยพลักดันให้เกิดเทศกาลประติมากรรมทรายมาหลายปี แต่กลับไม่ได้รับให้ถูกต่อยอดให้กลายเป็นงานประจำปี แต่หลังจากที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเหล่าพันธมิตรและมีโอกาสได้ปรึกษาหารือกับทางรัฐบาล จึงทำให้มี งานเทศกาลประติมากรรม ทรายนานาชาติ ที่พัทยา ส่วนงบประมาณตั้งไว้ 6-7 หลัก ซึ่งทางเราก็ตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่ เพราะภาครัฐอยากให้งานกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีของประเทศไทยเช่นกัน โดยแต่ละสถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว”ภายในงานแบ่งเป็นโซนต่างๆ ที่ครบเครื่องน่าสนใจ อาทิ สุดยอดเขาวงกตทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Himmapan Beasts Anodad pool เป็น Best Selfies scene ever, การจัดการประกวดปั้นทรายครั้งแรกในประเทศไทย และ ครั้งแรกกับการท่องเที่ยวบนโลก ISSF Metavrese ก่อนมางานจริง (ผสมผสานศิลปะทรายด้วยเทคโนโลยี Metaverse และ AR (เทคโนโลยีประเมินผลเสมือน) ผู้เข้าร่วมสามารถสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ผ่านกิจกรรมเกมและการชมประติมากรรมทรายได้ ทำให้งานศิลปะและสัมผัสประสบการณ์เป็นสิ่งที่น่าจดจำและเป็นเอกลักษณ์ ฯลฯ ทั้งหมดตั้งเป้าให้งานครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไปเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้าน อ.พลุ้ย ชนาธิป ชื่นบำรุง Thailand Head Sculpture Artist ให้สัมภาษณ์ถึงไฮไลท์ตระการตา งาน International Sand Sculpture Festival 2024 Chonburi Thailand (ISSF) หรือ เทศกาลประติมากรรม ทรายนานาชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย แบ่งเป็นทั้งสิ้น 7 โซน ได้แก่โซน T1 Himmapan Beasts The Host Country มีรูปปั้น ราชสีห์ กวาง มารีศ ดุรงค์ปักษิณ มัจฉานาคา กิเลนไทย สินธุปักษีโซน T2 Mythology for international นิยายปรัมปราของชาวกรีก และโรมัน ผลงานด้านวรรณกรรมและศิลปะ ตำนานเรื่องราวความเชื่อ การเล่าขาน เกี่ยวกับเทพเจ้า เทพีต่างๆ ของเหล่าทวยเทพ ที่เป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์โซน T3 PLAYGROUND (Himmapan Mazes & AR) จำลอง Mazes ประติมากรรมทราย พร้อมทั้ง AR ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ ป่าหิมพานต์ เมื่อเข้ามาในป่าหิมพานต์แล้ว ต้องออกให้ได้โซน T4 Main Stage (Opening GALA) Main Stage จะเป็นการแกะสลักทรายในลักษณะงานนูนต่ำหรือ 2D จำลองเป็นฉากผนังขนาดใหญ่ นำเรื่องราวของ “กินรี เล่นน้ำ ในป่าหิมพานต์” มาเรียงร้อยเล่าเรื่องราว เป็นทั้งฉากถ่ายรูปขนาดใหญ่ และฉากเวทีนี้ยังจัดเป็นงาน GALA ช่วงวันเปิดงาน ให้ทุกท่านได้สัมผัสถึง แสงสี เสียง ของเหล่า สัตว์หิมพานต์ (นก) เสียงน้ำตก และเทคนิคพิเศษ ที่จะต้องว้าว..กับ ป่าหิมพานต์ งานนี้เราได้ยกความพรีเมียมมาไว้ ท่ามกลางงานศิลปะจากประติมากรรมทราย ได้เสพงานศิลป์ ได้ความบันเทิงจากการโชว์จากศิลปินระดับเมืองไทย และต่างประเทศครั้งแรกในประเทศไทยการแสดงบนเวทีในช่วงงาน GALA มีตั้งแต่ การแสดงวาดทราย ผสานดนตรีพิณแก้ว , การแสดง Contemporary Art , การแสดงโขนวานรยกทัพในป่าหิมพานต์ พร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยโซน T5 WISDOM FARM (The Contest & Academy & Workshop) การจัดการประกวดปั้นทราย ครั้งแรกในประเทศไทย จากแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการศิลปะมาเป็นจุดเปลี่ยนในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้มีความน่าสนใจ มีประโยชน์เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนา ไปแข่งขันยังสนามในต่างประเทศระดับโลก กลุ่มหลักคือเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่สนใจได้เข้ามาร่วมทำการเวิร์คช็อป ก่อนการแข่งขันปั้นจริง โดยจะทำการรับสมัครจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และเวิร์คช็อปร่วมการแข่งขันในวันที่ 8-11 เมษายน 2567โซน T6 Masterpiece (Himmapan Beasts: Anodad Pool) ในป่าหิมพานต์มีสระน้ำอโนดาต ที่เป็นศูนย์กลาง มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ ในป่าหิมพานต์มีสระชื่อ อโนดาต แปลว่า ไม่ถูกแสงส่องให้ร้อน เพราะสระนี้มีภูผาโค้งงุ้มโอบบังแสงไว้ ทำให้แสงอาทิตย์และแสงจันทร์ไม่สามารถส่องผ่านไปโดนน้ำตรงๆ เป็นที่สรงน้ำของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ รวมถึงเหล่าผู้วิเศษผู้มีฤทธิ์ทั้งหลาย เช่น ฤาษี กินรี พญานาค คนธรรมพ์ รอบล้อมด้วยยอดทั้ง 5 คือ ยอดขายสุทัสสนะ ยอดเขาจิตตะ ยอดเขากาฬะ ยอดเขาคันธมาทน์ ยอดเขาไกรลาส (น้ำใสสะอาด พื้นสระเป็นแผ่นหินชื่อมโนศิลา บริเวณที่เป็นดิน เป็นดินกายสิทธิ์ ชื่อ หรดาล)โซน T7 Partner & Sponsor โซนแห่งการปั้นทรายสำหรับสปอนเซอร์ หรือผู้สนับสนุน เป็นสัญลักษณ์โลโก้สินค้า หรือ งานที่ผู้สนับสนุนต้องการให้ปั้นโชว์ในพื้นที่ โซน T8 Exhibition (Sand Art Drawing โซนจัดแสดงการวาดทราย โดยใช้ทรายที่ร่อนอย่างละเอียด นำมาโรยบนกระจกที่มีไฟส่องจากด้านล่างขึ้นด้านบน โรยทรายจนเกิดภาพตามจินตนาการของศิลปิน ในโซนนี้จะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องรามายณะ: เกี่ยวกับการต่อสู้ ระหว่างเมืองอยุธยาซึ่ง เป็นเมืองของฝ่ายเทวดาและเมืองลังกาซึ่งเป็นนครของฝ่ายยักษ์ ตัวเอกของเรื่องคือ พระราม (ราม) แห่งเมืองอยุธยา , พระมเหสีชื่อนางสีดา (สิตา) , พญายักษ์ผู้ครองเมืองลังกาชื่อทศกัณฑ์ (ราวะณะ) , น้องชาย ชื่อพระลักษณ์ (ลัคชมะณะ) , พญาลิงหนุมานช่วยใน การทำศึกมีตัวละครหลายตัวในมหากาพย์เรื่องนี้ถูกจัดว่าเป็นสุดยอดเรื่องราวของป่าหิมพานต์ท้ายสุดงาน International Sand Sculpture Festival 2024 Chonburi Thailand (ISSF) หรือ เทศกาลประติมากรรม ทรายนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งแรกในประเทศไทย จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน -19 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 22.00 น. (รวมระยะเวลา 20 วัน) สถานที่ เลเจนด์สยาม พัทยา จ. ชลบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.sqeeper.com