“เอมมี่ มรกต” สวยฉ่ำรับวันเกิดอายุ 40 พ้อเป็นตัวเลขที่กลัวที่สุด แต่ก็หนีไม่พ้นจนได้

เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่ชีวิตคู่สมบูรณ์แบบยืนหนึ่งอีกคนแห่งวงการ สำหรับเพราะนอกจากสามีไฮโซจะให้ความรักและดูแลอย่างดีดุจเจ้าหญิงแล้ว ก็ยังมีลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกด้วยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อินสตราแกรมส่วนตัวที่ใช้นานถึง 10 ปี ต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้โพสต์สวยฉ่ำมือถือเค้ก ต้อนรับวันเกิดอายุเข้าสู่เลข 40 ด้วยแคปชั่นว่า“สวัสดีเลข 4 🎂 01.02.2024เป็นตัวเลขที่กลัวมากที่สุด ตั้งแต่เล็กจนโต เลขสี่จะเป็นเลขที่ไม่ชอบมากที่สุด เพราะความรู้สึกแก่อย่างเป็นทางการ จนถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่ไม่อยากให้ถึง แต่ในเมื่อเราหนีความจริงไม่ได้ เราก็ต้องยอมรับและทำให้ความหวันความกลัวนั้นกลายเป็นเรื่องที่ดี มันยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่อยากจะทำ อยากจะประสบความสำเร็จ และเราไม่ควรให้เพียงแค่ตัวเลขมาทำให้เราหมดกำลังใจ เพราะฉะนั้น ตั้งใจจะทำวันนี้วันพรุ่งนี้ ตลอดทั้งปี และตลอดไป ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือเรื่องราวใดใดที่เข้ามาในชีวิต เราจะเรียนรู้และให้ทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับวันข้างหน้า.. นี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้น..‘The Best is yet to come’”ด้านคุณสามีที่แสนดีก็ออกมาโพสต์ภาพคู่ภรรยาสุดหวาน พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า“วันนี้@AimeeMorakot อายุครบ 40 ปีแล้ว อยากบอกให้หนูและทุกคนรู้ว่า สำหรับพี่หนุ่ม หนูยังคงเป็นเด็กสาวที่สดใสน่ารักแสนดี และสวยที่สุดในสายตาของพี่หนุ่มเสมอ~ very happy birthday na kaa my baby”