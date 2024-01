แฉซะเสีย!! เมียคนสุดท้ายเล่าหมดเปลือกมีเซ็กกับเจ้าพ่อ Playboy "ฮิวจ์ เฮฟเนอร์" นิ่งสนิทไม่รู้สึกอะไรเลย

คริสตัล เฮฟเนอร์ เปิดใจ และแฉชีวิตของเตียงของตัวเอง และ ฮิวจ์ เฮฟเนอร์ อีกรอบในหนังสือบันทึกส่วนตัวเล่มใหม่ Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myselfอดีตคู่ชีวิตในช่วงบั้นปลายของ เฮฟเนอร์ ปัจจุบันอายุ 37 ปี เธอมีความสัมพันธ์กับ เฮฟเนอร์ ซึ่งอายุมากกว่าเธอ 60 ปี ในช่วงที่แบรนด์ Playboy กำลังประสบกับความเสื่อมถอย โดย คริสตัล เฮฟเนอร์ เป็นภรรยาคนที่ คนที่ 3 และคนสุดท้ายของเขา เธอเริ่มใช้ชีวิตคู่กับเขาในเดือนตุลาคม 2015 จนถึงปี 2018 ขณะที่ ฮิวจ์ เสียชีวิตด้วยวัย 91 ปีการพบกันครั้งแรกของ คริสตัล กับ เฮฟเนอร์ เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ฮัลโลวีนที่จัดขึ้นในคฤหาสน์หรูในลอสแอนเจลิส เธออ้างว่าเธอได้รับเลือกให้เข้าร่วมเซ็กหมู่กับ เฮฟเนอร์อย่างไรก็ตาม คริสตัล อ้างว่าไม่มีความรัก หรือความใกล้ชิดทางอารมณ์เกิดขึ้นในห้องนอนนั้น ทั้งในคืนแรกหรือเกือบเก้าปีของการใช้ชีวิตอยู่ใน "ฮาเร็ม" เป็นแฟนสาวของ เฮฟเนอร์ จนได้เลื่อนขั้นเป็นภรรยา และทุกสิ่งที่เกิดขึ้น "ด้วยการแสดงที่ไร้วิญญาณ"“ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเป็นลำดับ เหมือนฝึกมาอย่างดี เกิดขึ้นเหมือนกันทุกรอบ" คริสตัล อธิบายในหนังสือของเธอ “เขาเลือกสาว ๆ จากงานปาร์ตี้ แล้วเลี้ยงดูพวกเขา เปลี่ยนใส่นอนผ้าไหม, เริ่มหรี่ไฟ, เปิดเพลง, เปิดหนังโป๊, เล่นเกมกันเล็กน้อย แล้วก็มีเซ็กส์ .... เค้าคงเคยเซ็กซี และสนุกสนามมาก่อน หรือจริง ๆ อาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วมาตั้งชีวิตเลยก็ได้"“มันจบลงในเวลาแค่ซัก 2 วินาทีเองมั้งคะ” คริสตัล แฮร์ริส เล่า คล้าย ๆ กับที่ อิซาเบลล่า เซ็นต์ เจมส์ อดีตแฟนอีกคนที่บอกว่า “ตอนนั้นฉันอยากรู้เหมือนกันค่ะ ว่ามันจะเป็นยังไง ประสบการณ์ของ 'ราชาแห่งเซ็กส์' จะมีอะไรที่เราไม่รู้บ้าง แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่นอนนิ่ง ๆ เหมือนกับปลาตาย"!!ภรรยาม่ายของ เฮฟเนอร์ อ้างว่าเขาจะเปิดเพลงเดียวกันซ้ำระหว่างการมีอะไรกัน เป็นเพลงของ มาดอนน่า ที่ถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแม้แต่ในการมีอะไรกันเป็นครั้งแรก คริสตัล ก็อ้างว่าตลอดเวลาที่มีอะไรกัน ฮิวจ์ เฮฟเนอร์ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งในปี 2014 ก่อนท่ีเขาจะรับเธอเป็นภรรยา เฮฟเนอร์ ในวัย 88 ปี ก็ขอยอมแพ้ และไม่ได้ขอมีอะไรกับเธอ หรือผู้หญิงคนไหนอีก“ฉันรู้สึกโล่งใจนะ ไม่มีการพาเด็กผู้หญิงกลับบ้านอีกต่อไป ไม่มีการแสดงอีกต่อไป” หลายปีหลังจากนั้นเธออยู่ที่แมนชั่นของ เฮฟเนอร์ ในฐานะภรรยาของเขา "เพื่อการโปรโมตตัวเอง" ของ เฮฟ เท่านั้นแหละ"