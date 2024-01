4 ลิสต์สุดยอดซีรีส์ อนิเมะ ภาพยนตร์แนวซอมบี้ตัวท็อป

เปิดด้วยซีรีส์จีนมาแรงขณะนี้อย่าง โรคร้ายกลายพันธุ์ (The Mutations) ที่บอกเล่าเรื่องราวของปลายราชวงศ์หมิง ในวังได้รับเหตุว่าเกิดเรื่องราวสุดที่แปลกประหลาดและพิสดารขึ้น เมื่อมีโรคระบาดปริศนาคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากฉู่ซือจิ้ง (รับบทโดย หวงเซวียน) องครักษ์เสื้อแพรหรือตำรวจสืบราชการลับ จึงได้รับภารกิจในการเดินทางไปสำรวจเกาะร้างเพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้น จนเขาพบเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล นำแสดงโดย หวงเซวียน , อู๋เยว่ , จางหรงหรง , หลูฟางเซิง และ หวังเซิ่งตี๋ต่อด้วยอนิเมะญี่ปุ่นที่ได้กระแสตอบรับอย่างถล่มทลาย ซอม 100~100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้~ (Zom 100: Bucket List of the Dead) บอกเล่าเรื่องราวของ อากิระ พนักงานบริษัทวัย 24 ปี เบื่อชีวิตออฟฟิศ แต่เกิดเหตุฝูงซอมบี้อาละวาดทำให้อากิระได้รับอิสระ เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางพร้อมเป้าหมายที่อยากทำ 100 อย่างก่อนกลายเป็นซอมบี้ แฟนๆ สามารถรับชม ซอม 100~100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ตามมาด้วยภาพยนตร์เกาหลีที่ทั้งน่ากลัวและตลกในขณะเดียวกันอย่าง ครอบครัวสุดเพี้ยน เกรียนสู้ซอมบี้ (The Odd Family: Zombie on Sale) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ หมู่บ้านชนบทเล็กๆ ที่ค่อนข้างใช้ชีวิตกันอย่าง Slow life แห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งที่ทำกิจการปั๊มน้ำมันเล็กๆ บนพื้นที่บ้านพักอาศัย และมีโกดังเก็บของอยู่ข้างๆบ้าน ไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือไว้เสริมงานซ่อมแซมรถ เป็นงานเสริมสเกลเล็กๆ มีการใช้ชีวิตก็เรื่อยๆ เรียงๆ จนวันหนึ่งเกิดเหตุให้โลดโผนสุดชีวิต ที่สมาชิกทุกคนของบ้านจะไม่มีวันลืมเลยตลอดไป นำแสดงโดย จองแจยอง , คิมนัมกิล , ออมจีวอน , อีซูคยอง และ จองการัมจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีคนสร้างห้องเรียนสำหรับวิญญาณ เพื่อช่วยให้วิญญาณเรียนจบ และจะได้ไปสู่สุขคติ! เรื่องราวในมหาวิทยาลัยของ สตาร์ (รับบทโดย มาร์กี้ ราศรี) เซเลบสาวสวย ที่มีแต่คนหมายปอง แต่เธอกลับสอบตกในวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่สามารถจบการศึกษาได้ทันเพื่อนๆเธอได้ไปอ้อนวอนขอท่านรองฯ ของมหาวิทยาลัย ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษนี้ แต่ท่านรองฯ กลับมีข้อเสนอให้เธอว่า ต้องไปเรียนซ้ำใหม่ที่ ห้องศูนย์การศึกษานอกเวลาตั้งแต่ 21:00 น. - 23:45 น. โดยมีกฎว่าต้องมีเพื่อนมาเรียนด้วยอย่างน้อย 5 คน และมีข้อห้ามอีกว่า ‘ห้ามอยู่ในตึกเรียนนี้ เกินเวลาเที่ยงคืนเด็ดขาด!’ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตาม นำแสดงโดย มาร์กี้ ราศี , โทนี่ รากแก่น และเต้ ดาวิชญ์