ดรามา yes ยังไม่จบ! “เบียร์ เดอะวอยซ์” จวกท็อปแฟน ทำไมรับไม่ได้? ลั่นส่งมาให้แบบไหน ก็คืนกลับไปแบบนั้น

หลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรง กรณีโพสต์ภาพสวยๆ ของตัวเอง แคปชั่นว่าเพราะชอบความหมายที่ดีของเพลงนี้ ท่ามกลางเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์สนั่น หนึ่งในนั้นมีคอมเมนต์ Top Fan รายหนึ่งเข้ามาเมนต์ว่าจนเบียร์นำรูปเจ้าตัวกับแฟนมาแขวน พร้อมไล่ไป yes กันเอง จนฝ่ายชายต้องลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไป เพราะห่วงความรู้สึกของแฟน และจ่อฟ้องเบียร์ล่าสุดเบียร์ ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกครั้งในวันนี้(29 ม.ค.) ระบุว่า “คอมเมนต์หายไปแล้วเพราะเจ้าตัวลบไปเองนะคะ ก็ตามนั้นแหละค่ะทุกคน yes, and? คือชื่อเพลงที่มีความหมายว่า ใช่แล้วยังไง? ความหมายของมันจริงๆ คือ เมื่อคนเราเจออะไรในชีวิตมา สุดท้ายแล้วยังไงละ มันก็มีแค่ตัวเราเนี่ยที่จะใจดีกับตัวเอง ไม่ว่าใครจะโหดร้ายกับเราแค่ไหน ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง คนเราต้องเจอเรื่องในชีวิตกันทั้งนั้นโอเคส่วนเรื่องใครจะฟ้องอะไรให้เป็นเรื่องของเขาได้เลยนะคะ เบียร์เองก็มีให้ต้องฟ้องอีกเยอะเช่นกันค่ะ จริงๆ เจ้าของเมนต์เองก็เล่นโซเชียล ก็เหมือนอยู่ในแสง ถ้าจะเมนต์กำกวมแบบนั้น อยากเมนต์อะไรก็เมนต์ อยากแซวเบียร์ใช่ไหมคะ เบียร์ก็เล่นกับเขาบ้างแบบแฟร์ๆ เห็นถ่ายรูปกับแฟนน่ารักดี เล่นคืนบ้าง ทำไมถึงรับไม่ได้หรอคะ ให้มาแบบไหน ก็ให้คืนเท่าเดิมถึงเวลาบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนสาธารณะ แต่เล่นโซเชียล ทำ content โน่นนี่ ทำอะไรไม่ได้คิดถึงคนข้างๆ เอง สิ่งที่เขาอยากเล่น มันก็แรงนะคะ ถ้าจะเมนต์แบบนั้น อย่าถามหาศีลธรรมอะไรกันเลยค่ะ มันหลอกลวงอยากบอกว่าจริงๆ แล้วถ้าไม่ชอบเบียร์ ไม่ต้องติดตามหรือให้ค่าก็ได้ค่ะ การตามด่าเบียร์ไม่ได้ทำให้พวกคุณจิตใจสูงขึ้นหรอกค่ะ มีแต่เพจไปยั่วยุจุดนั้นพวกคุณขึ้นมาเอง ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ เบียร์เองก็ทำงานและใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปเช่นกัน”