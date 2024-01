สาวก “Cardfight!! Vanguard” เตรียมฉลองสุดยิ่งใหญ่ในงาน Cardfight!! Vanguard “Divinez” Thailand Grand Opening แล้วพบกัน 27 ม.ค.นี้ ชั้น 4 MBK Center

สาวกพร้อมไหม? กับงาน Cardfight!! Vanguard “Divinez” Thailand Grand Opening ที่ครั้งนี้ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย Card Game ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ร่วมกับ Bushiroad Inc. ประกาศจัดงานสุดยิ่งใหญ่ พร้อมดึงตัว 2 สาว COSMOS “อันดา - ลูกแก้ว” นักแสดงนำจากซีรีส์ “พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?” (Love Senior The Series) ร่วมงานเปิดตัวอนิเมชั่นภาคใหม่ล่าสุดของ Cardfight!! Vanguard ภาค Divinez (ดีไวน์ซ) เปิดตัวการ์ดเกม Cardfight!! Vanguard DZ เวอร์ชันญี่ปุ่น ให้เหล่า Vanguard Fighter และสาวก Cardfight!! Vanguard ได้ร่วมสนุกและลุ้นรางวัลตลอดทั้งงาน ห้ามพลาด!! 27 มกราคมนี้ ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์​โดยภายในงาน แฟนๆ จะได้ร่วมสนุกและชมทีเซอร์เปิดตัวอนิเมชั่นภาคใหม่ล่าสุด Cardfight!! Vanguard ภาค Divinez (ดีไวน์ซ) ทั้งนี้ ทาง Bushiroad Inc ยังเปิดโอกาสให้แฟนๆ ชาวไทยได้รับชมในรูปแบบบรรยายไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมาเป็นตอนแรกพร้อมประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยการเปิดตัวการ์ดเกมใหม่ล่าสุด Cardfight!! Vanguard DZ เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันการ์ดเกม Cardfight!! Vanguard DZ ครั้งแรก ให้เหล่าสาวก Vanguard Fighter ได้ร่วมแข่งขันกันก่อนใครนอกจากนี้ ยังจะได้พบและร่วมพูดคุยกับ 2 สาวสุดฮอตจากโปรเจกต์ COSMOS อันดา - อนันตา เตียวิรัตน์ และ ลูกแก้ว - กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน นักแสดงนำจากซีรีส์ “พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?” (Love Senior The Series) และการเปิดตัวนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในรายการ “Cardfight!! Vanguard Championship Deluxe 2023 World Champion” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานทั้งเหล่าสาวก Cardfight!! Vanguard และเหล่า Vanguard Fighter มือใหม่และมือเก๋า ให้ได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลลิขสิทธิ์แท้ส่งตรงจากญี่ปุ่นอีกมากมายตลอดทั้งงานสำหรับ Cardfight!! Vanguard เป็นการ์ดเกมยอดนิยมในระดับสากล เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2011 โดยบริษัท Bushiroad ประเทศญี่ปุ่น และมีแฟรนไชส์มัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการ์ดเกม อนิเมชั่น และสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Cardfight!! Vanguard ตามมาอีกมากมาย จนกระทั่งมีอนิเมชั่นและการ์ดเกมออกมาล่าสุดในการเปิดตัวครั้งนี้ โดยในประเทศไทย บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน ส่วนเวอร์ชันภาษาไทยนั้น ได้ซื้อลิขสิทธิ์จาก Bushiraod ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2013 ทั้งในรูปแบบของแอนิเมชั่นพากย์ไทย และรูปแบบของการ์ดเกมเวอร์ชั่นภาษาไทย ซึ่งจะวางตลาดในภาค D ในเดือนพฤษภาคม 2024 ที่จะถึงนี้​สำหรับแฟนๆ Cardfight!! Vanguard หรือ Vanguard Fighter ที่สนใจ สามารถเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thaibushiroadclub