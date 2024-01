ฟาสต์ ฟาร์ม่า เปิดตัว Syn Fiber Mix 7 รสชาติ คว้า “เจมส์ จิรายุ” เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมมือ BJC รุกตลาดรับศักราชใหม่

ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์แบรนด์คว้าพระเอกหนุ่มสุดฮอต อย่างเป็นพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ พร้อมออกรสชาติใหม่ล่าสุด ในคอนเซ็ปต์ “เพื่อนที่รู้ใจ ลำไส้คุณ” มาพร้อมรสชาติแสนอร่อย ขับถ่ายสบาย ไม่ปวดบิด ชงง่ายๆ ดื่มได้ทุกวันอีกทั้งรุกตลาดเพิ่ม ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยการกระจายสินค้าเพิ่มช่องทางสะดวกซื้อให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยการร่วมมือทางการค้าอย่างเป็นทางการกับ ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน หรือ BJC เปิดประเดิมเดือนแห่งความรัก ด้วยการวางจำหน่ายที่ ร้านขายยาเพรียว By Big C (Pure Phamacy) (ในรส พรุน,แอปเปิ้ล,ส้ม) , Mini Big C ทุกสาขา (ในรส พรุน, แอปเปิ้ล) อีกทั้งยังมีวางจำหน่ายในร้านยาชั้นนำในเครือ BJC ทั่วประเทศ เพื่อเอาใจลูกค้าให้สะดวกในการซื้อไฟเบอร์ มาทานเพื่อรักษาสุขภาพได้ง่ายและเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น มาพร้อมโปรสุดแรง ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2567 นี้คุณสมบัติเด่นของ ไฟเบอร์ (Fiber) นั่นคือช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ให้ร่างกายขับถ่ายเป็นปกติ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหานาน ๆ จะถ่ายครั้งนึง ท้องผูก ถ่ายไม่ค่อยออก ซึ่งร่างกายคนเราสร้างไฟเบอร์เองไม่ได้ ต้องพึ่งการรับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผักต่าง ๆ ผลไม้ เป็นต้น แต่สำหรับใครที่ต้องการความสะดวก หรือไม่ชอบกินผัก-ผลไม้ อาหารเสริมไฟเบอร์ จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับ Syn Fiber Mix มีให้เลือกดื่มทั้งหมดถึง 7 รสชาติ ประกอบ รสพรุน, รสพั้นช์, รสแอปเปิ้ล, รสส้ม, รสมะขาม, รสทับทิม และ รสแก้วมังกร ให้เลือกดื่มที่ได้รสชาติผลไม้แท้ๆ