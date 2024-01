RADWIMPS ประกาศ WORLD TOUR "The Way You Yawn, And the Outcry of Peace"

หลังจากวงร็อกชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นบัตรขายหมดเกลี้ยงจากการทัวร์คอนเสิร์ตในปี 2023 ที่ผ่านมา ในปีนี้พวกเขามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศ World Tour ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชื่อโดย RADWIMPS ได้ตัดสินใจกลับมาเอเชียอีกครั้งใน เดือนเมษายน - พฤษภาคมนี้ เพื่อจัดการแสดงให้กับแฟนๆ ของพวกเขาที่เมื่อปีที่แล้วอาจพลาด หรือจองบัตรกันไม่ทัน สำหรับการแสดงในรอบนี้วงจะทำการแสดงในพื้นที่ที่ใหญ่และกว้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการอย่างล้นหลามของแฟนเพลงที่รอคอยพวกเขาสำหรับทัวร์ในรอบนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 เมษายน ที่กรุงโตเกียว โดยจัดขึ้นที่ Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium และต่อด้วยก่อนจะปิดท้ายการแสดงนี้ที่ SK Olympic Handball Gymnasium ประเทศเกาหลีใต้ ดูรายละเอียดทัวร์ได้ที่นี่ radwimps.jp/en/live/14715/ ด้วยการผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท่วงทำนองที่ติดหู การแสดงที่ทรงพลังและเนื้อเพลงที่ชวนให้คิดตาม RADWIMPS ทลายเส้นแบ่งพรมแดนและเชื่อมโยงแฟนๆ ทั่วโลกไว้ด้วยกัน โดยทัวร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่พวกเขามีต่อแฟนๆที่จะนำเสนอประสบการณ์ทางดนตรีที่ตราตรึงน่าจดจำและประทับใจในปีนี้ แฟนๆ ชาวไทยเตรียมกาปฏิทินให้พร้อม เพื่อพบกับ RADWIPMS ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ UOB Live (Emsphere ข้างเอ็มโพเรียม) ผังและราคาบัตรจะประกาศให้ทราบในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยรอบ Pre-sale สำหรับผู้ถือบัตร UOB และ Citi ทุกประเภท วันศุกร์ที่ 1 มีนาคมนี้ เวลา 11:00 น.และเปิดจำหน่ายบัตรเป็นการทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคมนี้ เวลา 11:00 น. ทาง Thaiticketmajor ทั้งออนไลน์และทุกช่องทางจำหน่ายRADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The Way You Yawn, And the Outcry of Peace" RADWIMPS6 - 7 เมษายน โตเกียว จัดการแสดงที่ Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium13 - 14 เมษายน โยโกฮาม่า จัดการแสดงที่ PIA ARENA MM1 พฤษภาคม มะนิลา จัดการแสดงที่ Smart Araneta Coliseum7 พฤษภาคม ฮ่องกง จัดการแสดงที่ AsiaWorld-Expo Hall 1011 พฤษภาคม สิงคโปร์ จัดการแสดงที่ Singapore Expo15 พฤษภาคม ไทเป จัดการแสดงที่ Taipei Music Center23 พฤษภาคม กรุงเทพฯ จัดการแสดงที่ UOB LIVE25 พฤษภาคม โซล จัดการแสดงที่ SK Olympic Handball Gymnasium