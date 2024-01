“รถเมล์-แบม ปีติภัทร” ร่วมเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ Bepanthen

Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนังที่ไม่ใช่การติดเชื้อเป็น ๆ หาย ๆ) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ทุกเพศทุกวัย อาการที่พบบ่อย ได้แก่ แห้ง คัน แดง อักเสบ ลอกเป็นขุย หรือมักเป็นผื่นตามแขน ข้อพับ และลำตัว ซึ่งสาเหตุที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการมาจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ ความเครียด พักผ่อนน้อย และปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง แนะนำรู้ทันโรค Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) อย่าชะล่าใจหากมีผื่นแดงขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธีโดยเร็ว เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตอีกด้วย ด้านไบเออร์ไทย ห่วงใยสุขภาพผิว แนะนำ 3 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม “บีแพนเธน” เพื่อการปกป้องผิวและดูแล Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) (Bepanthen Complete Solution for Eczema Care) ภายใต้คอนเซ็ปต์ อาบ-โอบ-บรรเทา เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดผิว ด้วยบีแพนเธน เซนซิ คอนโทรล วอช (Bepanthen Sensi Control Wash) บำรุงผิว ด้วยบีแพนเธน เดลี่ คอนโทรล มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง ครีม (Bepanthen Daily Control Moisturizing Cream) บรรเทาอาการคันและแดง ด้วยบีแพนเธน เซนซิเดิร์ม (Bepanthen Sensiderm) ซึ่งผลิตภัณฑ์บีแพนเธน ปราศจากสารสเตียรอยด์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ทารก 1 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โดยแผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์บีแพนเธน แบรนด์ชั้นนำจากประเทศเยอรมนี จัดงานแนะนำ Bepanthen Complete Solution for Eczema Care โดยมี อาจารย์ พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี “คุณรถเมล์” คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ นักแสดงและคุณแม่ พร้อมด้วยคุณแบม ปีติภัทร คูตระกูล ดำเนินรายการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การแก้ปัญหา พร้อมแนวทางการดูแลรักษา Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) ณ กลาสเฮ้าส์ บ้านปาร์คนายเลิศพญ.สัญชวัล กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ (Atopic Dermatitis or Eczema) ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นจำนวนมากถึง 230 ล้านคน และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ โดยสาเหตุของปัญหา Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) เกี่ยวข้องกับการระคายเคืองของผิวหนังจากการที่เกราะป้องกันผิวถูกทำลาย และการมีสิ่งแปลกปลอม หรือสารก่อการแพ้เข้าสู่ผิว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกระตุ้นอื่น ๆ กรรมพันธุ์ และระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ โดยระดับความรุนแรงของอาการขึ้นกับแต่ละบุคคล บางรายอาจมีตุ่มน้ำ อาจมีน้ำเหลืองไหล มีขุย สะเก็ด รอยถลอก รอยแกะเกา รอยแดง จนถึงระดับรุนแรงที่ในบางรายมีผื่นหนา มีร่องแตก“ปัญหา Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) ยังพบได้บ่อยในเด็ก ซึ่งมักมีลักษณะเป็นผื่นแดง คัน บริเวณใบหน้า ข้อพับแขนและขา อาการเหล่านี้อาจทำให้เด็กรู้สึกทรมาน เพราะอาจต้องเกาบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความมั่นใจ และอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์และการเรียนรู้ของเด็กได้ ดังนั้นคุณพ่อ-คุณแม่ จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลให้เด็ก ๆ ที่มีผิวบอบบาง มีสุขภาพผิวที่ดีอยู่เสมอ” พญ.สัญชวัล กล่าวเป้าหมายหลักของการดูแล Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) คือ การป้องกันผิวจากปัจจัยกระตุ้นภายนอกและภายในเพื่อไม่ให้เกิดอาการและบรรเทาอาการคันและการอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันผิวจากปัจจัยกระตุ้นต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการ หรือบรรเทาอาการคันและอักเสบ โดยผลิตภัณฑ์ควรมีงานวิจัยรองรับคุณสมบัติและความปลอดภัย ที่สำคัญมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ dexpanthenol, emollients, protective humectants และสาร prebiotic ที่จะช่วยส่งเสริมสมดุลของ skin microbiome (จุลินทรีย์บนผิวหนัง)คุณรถเมล์ คะนึงนิจ กล่าวว่า “สำหรับคุณแม่มือใหม่อย่างรถเมล์ กังวลเรื่องการดูแลผิวทั้งน้องคิดและตัวเอง เพราะปัจจุบันสภาพอากาศ มลพิษ ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ เช่น อยู่ในห้องปรับอากาศ หรือแม้กระทั่งการอาบน้ำอุ่น ทำให้เกิดผิวแห้งตามมา รถเมล์เริ่มหาข้อมูลและมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลผิวให้ชุ่มชื้นได้ ทั้งของรถเมล์และน้องคิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญไม่มีสเตียรอยด์ผสม ไม่มีสีและกลิ่น”นายไท เปง มัค ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไบเออร์ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพผิวของผู้บริโภค จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์บีแพนเธน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบอบบางแพ้ง่ายและ Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) (Bepanthen Complete Solution for Eczema Care) เพื่อเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นดูแลสุขภาพผิวที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดประสงค์ของเราที่สนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วันให้กับผู้บริโภค (Empowering the transformation for everyday health)นางทิพวัลย์ วรุณเทพรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ตลาด Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) ในธุรกิจร้านขายยามีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีการเจริญเติบโตมากถึง 25% นอกจากนี้จากผลสำรวจพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหา Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในผู้ใหญ่มีอุบัติการณ์ถึง 76% แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงโรคดังกล่าว หรือยังมีการใช้วิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพ้หรืออักเสบมากขึ้นและเกิดเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาว ดังนั้น ไบเออร์ในฐานะหนึ่งในผู้นำตลาดเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดนี้ และเชื่อมั่นว่าด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บีแพนเธนจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีBepanthen (บีแพนเธน) นำเสนอ 3 ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการดูแลผิวบอบบางแพ้ง่ายที่อาจมีโอกาสเกิด Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) (Bepanthen Complete Solution for Eczema care) โดยมีงานวิจัยรองรับ สามารถดูแลปกป้องผิวและบรรเทาอาการจาก Eczema (ผื่นแพ้ผิวหนัง) สามารถใช้ได้กับทารกอายุ 1 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ อาบ-โอบ-บรรเทาเริ่มตั้งแต่1. อาบ ด้วย บีแพนเธน เซนซิ คอนโทรล วอช (Bepanthen Sensi Control Wash) เจลอาบน้ำสูตรเฉพาะที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 90% ประกอบด้วยสารทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและสารให้ความชุ่มชื้นเข้มข้นสูง ทั้งแพนทีนอล กลีเซอรีน และเพนทาวิติน รักษาเกราะป้องกันผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว นอกจากนี้ยังมีน้ำมันธรรมชาติ (น้ำมันดอกทานตะวัน) และพรีไบโอติก ช่วยเสริมสกิน ไมโครโบรม (skin microbiome) ของผิวให้แข็งแรง รวมถึงรักษาค่า pH 5.5 ตามธรรมชาติของผิว สามารถใช้อาบน้ำได้ทุกวัน ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัว และด้วยรูปทรงของผลิตภัณฑ์ยังออกแบบหัวกดใหญ่ ทำให้ใช้งานสะดวก2. โอบ ด้วย บีแพนเธน เดลี่ คอนโทรล มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง ครีม (Bepanthen Daily Control Moisturizing Cream) สามารถใช้คู่กับเจลอาบน้ำ บีแพนเธน เซนซิ คอนโทรล วอช ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ปกป้องผิวตลอดทั้งวัน เป็นมิติใหม่ของการปกป้องผิวที่บอบบาง จากส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ พรีไบโอติก กลีเซอรีน และไขมันธรรมชาติ ช่วยให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีโปรวิตามินบี 5 ที่ช่วยในด้านการฟื้นบำรุงผิวหนัง และมีวิตามินบี 3 ช่วยส่งเสริมการสร้างชั้นไขมัน ปราศจากสารกันเสีย น้ำหอม และสารแต่งกลิ่น สร้างเกราะป้องกันผิวที่บอบบาง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Experts’ Choice Awards 2022 และ Most Innovative Awards 2023 จาก The Asian Parenting Thailandและ 3. บรรเทา ด้วย บีแพนเธน เซนซิเดิร์ม (Bepanthen Sensiderm) ช่วยบรรเทาอาการคันได้ภายใน 30 นาที จาก 3 กลไกการเลียนแบบผิว ประกอบด้วยการฟื้นฟูเกราะปกป้องผิวด้วยเทคโนโลยีของชั้นไขมันที่เรียงเป็นชั้น (Lipid lamellar technology) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างไขมันต่าง ๆ เช่น เซราไมด์ (ceramides) ที่มีโครงสร้างเรียงกันเป็นชั้นเช่นเดียวกับที่มีในเกราะปกป้องผิว การเก็บกักน้ำในผิวด้วยกลีเซอรีน และโปรวิตามินบี 5 ที่ช่วยฟื้นฟูผิว และเพิ่มไขมันที่ช่วยดูแลผิวตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Most Promising Awards 2022 จาก The Asian Parenting Thailandบีแพนเธน เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นเวลายาวนานกว่า 75 ปี ทั่วโลก และสำหรับประเทศไทย บีแพนเธนยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจคุณแม่เลือกใช้ เพื่อปกป้องผิวและดูแลปัญหาผื่นผ้าอ้อมและผื่นแพ้มายาวนานกว่า 20 ปี แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพที่คุณแม่มีต่อผลิตภัณฑ์บีแพนเธนเสมอมาผลิตภัณฑ์จากบีแพนเธน ปราศจากสารกันเสีย น้ำหอม และสี ผ่านการตรวจสอบ Hypoallergenic Test เหมาะกับผู้ที่มีผิวแห้งจนถึงแห้งมาก และผิวบอบบาง ซึ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการคันได้ง่าย