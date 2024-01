ฉลอง 100 ปีดิสนีย์ พร้อมโชว์ใหม่สุดอลัง ปังทะลุลานน้ำแข็ง! “DISNEY ON ICE PRESENTS 100 YEARS OF WONDER” รับปิดเทอม 21 – 31 มีนาคม 2567 ซื้อบัตรวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 30%

ฉลอง 100 ปีทั้งที ครั้งนี้ดิสนีย์ ออน ไอซ์จึงมาพร้อมโชว์ใหม่และโปรดักชั่นสุดอลังการ ตระการตาด้วยจอแอลอีดีขนาดยักษ์ที่จะพาทุกคนในครอบครัวดำดิ่งไปสู่โลกจินตนาการไม่รู้จบ ต้อนรับปิดเทอมนี้ร่วมออกเดินทางไปกับ มิคกี้ เมาส์ และผองเพื่อนใน “Disney On Ice presents 100 Years of Wonder” มิคกี้, มินนี่ และกูฟฟี่ นำทีมทุกคนมุ่งหน้าสู่การผจญภัยสู่โลกของดิสนีย์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม เห็นโลกกว้างใหญ่จากดาดฟ้าของมหานครลอนดอนไปกับ แมรี่ ป๊อปปิ้นส์, แจ๊ค และเหล่าโคมไฟในการดูแลของเขา สัมผัสสายลมแสงแดดของเกาะโมทูนุย และร่วมกอบกู้หัวใจของเทฟิติไปพร้อมกับโมอาน่า เก็บภาพความประทับใจของผืนป่าซาฟารีอันยิ่งใหญ่ของซิมบ้า ทีโมน และพุมบ้าจาก เดอะไลอ้อนคิง ก่อนที่อะลาดินจะพาไปค้นพบโลกใบใหม่ ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนพาเหรด และเวทมนต์จากตะเกียงวิเศษของจีนี่ พร้อมเพลงใหม่จากเจ้าหญิงจัสมิน “Speechless” รวมไปถึงเหล่าของเล่นหรรษา วู้ดดี้และโบพีฟ ที่จะพาพวกเราไปพบเจอเพื่อนใหม่ของเขาอย่างฟอร์คกี้เตรียมตัววอร์มคอ ซ้อมร้องไฮโน้ตกันให้ดี ๆ เพราะครั้งนี้เหล่าเจ้าหญิงพร้อมสวมสเก็ตมาซิงอะซองให้ทุกคนได้ร้องเพลงดิสนีย์ที่ชื่อนชอบให้ดังลั่นฮอลล์ ไม่ว่าจะเป็น เมริด้า, เบลล์, แอเรียล, มู่หลาน และเทียน่า เตรียมตัวรับความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ ตื่นตาตื่นใจอย่างคาดไม่ถึง และใกล้ชิดกับเหล่าคาแรกเตอร์ได้มากกว่าที่เคยใน “Disney On Ice presents 100 Years of Wonder”จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง พิเศษ! รับส่วนลดสูงสุด 30% เพียงลงทะเบียนรับส่วนลดจำหน่ายบัตรรอบ Early Bird : 20 - 31 ม.ค. 2567 รับส่วนลดสูงสุด 30% เพียงลงทะเบียนรับโค้ดทาง www.thaiticketmajor.com/disneyonice2024เงื่อนไขเพิ่มเติม: รับส่วนลด 30% สำหรับบัตรชมการแสดงรอบวันธรรมดา (ยกเว้นรอบการแสดงภาษาอังกฤษ และบัตรราคา 2,400/ 2,800/ 3,000 บาท) รับส่วนลด 15% สำหรับบัตรชมการแสดงรอบวันเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นรอบการแสดงภาษาอังกฤษ และบัตรราคา 2,600/ 3,000/ 3,500 บาท) โค้ดส่วนลดใช้ได้ตั้งแต่ 20-31 มกราคม 2567 สงวนสิทธิ์ 4ใบ / การทำรายการสัมผัสประสบการณ์ที่จะทำให้ทั้งครอบครัวประทับใจไม่รู้ลืมไปกับคาแรกเตอร์โปรดของทุก ๆ คน ที่ Disney On Ice presents 100 Years of Wonder โดยมีรอบการแสดงตามด้านล่างนี้สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีรอบการแสดง:วันที่ 10.30 น.14.30 น.18.30 น.พฤหัสบดี 21 มี.ค. THศุกร์ 22 มี.ค. THเสาร์ 23 มี.ค. EN EN THอาทิตย์ 24 มี.ค. EN TH ENอังคาร 26 มี.ค. THพุธ 27 มี.ค. THพฤหัสบดี 28 มี.ค. THศุกร์ 29 มี.ค. THเสาร์ 30 มี.ค. EN EN THอาทิตย์ 31 มี.ค. EN TH ENช่องทางจำหน่ายบัตร: www.thaiticketmajor.comติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Disney On Ice ได้ทางโซเชียลมีเดีย: Facebook, Twitter & Instagram. และยูทูบชาแนล Disney On Ice www.youtube.com/DisneyOnIce