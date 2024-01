แฉ “บริษัทผลิตซีรีส์วาย” อักษรย่อ W ชิ่งไม่จ่ายเงิน! ล่าสุดโพสต์ “ยุติการดำเนินการ”

การเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อบริษัทรับผลิตงานเบื้องหลังอย่างได่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจของบริษัท ว่าตอนนี้ กำลังจะโดนโกงหรือไม่? ซึ่งในข้อความได้อธิบายไปว่า ได้รับจ้างผลิตคอนเทนต์ให้บริษัทผลิตซีรีส์วายรายนึง ที่ขึ้นต้นด้วย W และบริษัทดังกล่าวก็ได้นำผลงานของตนเองไปเผยแพร่แล้ว แต่ทางยังไม่ทำการโอนเงินในส่วนที่เหลือ แถมยังอ้างว่าต้องเงินจากต่างประเทศ พร้อมกับแนบหลักฐานคือการแชตกันกับบุคคลที่ชื่อ “แนน”“สวัสดีครับทุกคน Shakeshoulder Film มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เนื่องจาก เราได้รับงานๆ นึง มาจาก บริษัทผลิตซีรีส์วาย(ปวง) รายใหม่ นำหน้า ตัว W ที่ตอนนี้จัดอีเวนต์มากมายตอนแรกนัดวางบิล 1 เดือน ก่อนครบรอบการวางบิลออกนำจ่าย นำผลงานไปโพสต์ลงโซเชียล พอถึงวันจ่ายก็ไม่จ่าย บอกว่า ‘รอเงินจากทางอเมริกา’ ตัวเราเองไม่ว่าอะไร พอถึง 45 วันตามกำหนด ก็นิ่งไม่ค่อยอ่านแชต ตอบช้าบ้าง ตอนนี้วางบิลจะ 3 เดือน ไม่มีแววที่จะได้ ก่อนหน้านี้บอกวันที่ 15 ม.ค. ได้แน่นอน มาอ้างว่าต้องเป็น 15 ม.ค. ของ อเมริกา ( กรรมการอึ้งจ้า พี่อยู่ไทย พี่ก็นัด 16 ไปเลยสิ ) ล่าสุดวันที่ 17 ไทยแล้ว อเมริกาวันที่ 16 ก็ยังไม่จ่าย… คือคนเราต้องกินต้องใช้ และมาเลื่อนไปเลื่อนมา จะรอยอดจากทางไหนผมก็ไม่รู้หรอก แต่ทางพี่เป็นคนมาจ้างผมไงครับ พี่ก็ต้องนำจ่ายผมหรือเปล่า ไม่ใช่มาผลัดวันไปนู่นไปนี้ล่าสุดทางเพจ ค่าย W นี้แจ้งปิดทำการไปเรียบร้อยแล้ว และ ทางเราก็ไม่ทราบว่าจะไปทางไหนต่อ เงินก็ไม่ได้ ผลงานก็นำไปใช้แล้วก็คงเป็นประสบการณ์อะไรสักอย่างในชีวิตที่ต้องเผชิญ”จากนั้นหลายคนก็เริ่มเปิดวาร์ปว่า “บ.ซีรีส์วาย W” คือใคร? เพราะตามแกะรอยจากหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่โพสต์คือชื่อเรื่องก็คือบริษัทหรือโดยได้โพสต์ยุติการดำเนินและกิจการทั้งหมดลง“WELL THAiLAND ประกาศอย่างเป็นทางการค่าย เวล ไทยแลนด์ หรือ WELL THAiLAND มีความเสียใจอย่างที่สุด ที่ต้องประกาศให้ทุกท่านทราบว่า WELL THAiLAND มีเหตุผลที่ไม่อาจจะหลีกเสี่ยงได้ ที่ต้องยุติการดำเนินงานและกิจการทั้งหมด ตามข้อสรุปของที่ประชุมกรรมการ Partner พันธมิตรผู้ถือหุ้น และ ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในส่วนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ บริษัท โปร-อิมเพรส อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและต้นสังกัด ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ ค่าย WELL THAiLAND จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดขอบบริหารจัดการและ ดำเนินการทุกอย่างตามระบบและขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ และ กราบขออภัยไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนกว่าจะได้พบกัน 23 มกราคม 2567”ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือน (ม.ค.67) ที่ผ่านมา เพิ่งจะแถลงข่าวใหญ่โตกลางห้างดัง กับงาน wellthailandofficial WELL THAiLAND เปิดศักราชใหม่ กับ Project Lightup 2024 เป็นการแนะนำนักแสดงในคอนเทนต์ต่างๆ ของปี 2024 กว่า 50 ชีวิต ซึ่ง พร้อมแผนการผลิตผลงานในปี 2024 ของทางค่าย ประกอบไปด้วย 1 ภาพยนตร์ 6 ชีรีส์ 5 งานเพลงและดนตรี 1 รายการท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัว ศิลปินภายใต้ WELL THAiLAND's Artists 2024 ทั้ง 19 คน ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งหนึ่งนั้นก็มี “อาถรรพ์วันเปิดเทอม (High School Open Day)” อยู่ในโปรเจกต์ด้วย รวมไปถึงโพสต์ต่างๆ ที่โพสต์ผ่านไอจี wellthailandofficial เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.66 ก็ได้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารคนใหม่ คือ “คุณวณิชณันท์ รัตนกุลนาคี“ และ “Mr.Jacob Allan Darby” (ผู้ถือหุ้น) เช่นกัน