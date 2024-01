COLDPLAY ขายบัตรเพิ่มแล้ว! เจอกันใน “Coldplay Music Of The Spheres World Tour Bangkok” 3 - 4 กุมภาพันธ์นี้ ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ถือเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่หลาย ๆ คนรอคอยสำหรับล่าสุดผู้จัด Live Nation Tero ได้ประกาศจำหน่ายบัตรเพิ่มของโชว์ทั้ง 2 รอบ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกำหนดการจำหน่ายเพิ่มที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก หรือ thaiticketmajor.comMusic Of The Spheres World Tour เริ่มต้นออกเดินทางสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ด้วยยอดขายกว่า 7 ล้านใบ ทุบสถิติเป็นศิลปินที่ยอดขายบัตรคอนเสิร์ตมากที่สุดในโลก พร้อมการันตีความฟินจากแฟน ๆ ด้วยรางวัล Favorite Touring Artist จาก AMAs (2565) และ Tour of The Year จาก iHeartRadio Awards (2566)โดยกิมมิคของโชว์ครั้งนี้คือการมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นศิลปินโลคอลประจำเมืองนั้น ๆ โดยกรุงเทพฯ บ้านเราได้ Valentina Ploy (วาเลนติน่า พลอย) ศิลปินมากความสามารถจาก What The Duck มาร่วมเล่นเปิดการแสดงทั้ง 2 วัน