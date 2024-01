แฟนคลับเฮ “อาฮยอน” กลับมาแล้ว BabyMonster เตรียมออกผลงานครบวง 7 คน

ยางฮยอนซอก ได้เผยข่าวดีผ่านทางช่อง YouTube ทางการของ YG Entertainment ซึ่งคลิปความยาว 2 นาที ได้มีการพูดถึงแพลนในอนาคตของวง BabyMonster ที่ระบุว่า อาฮยอน กำลังอยู่ในช่วงฝึกซ้อม ทั้งร้องและเต้น เพื่อรวมตัวกับเพื่อนๆอีก 6 คนทั้ง รุกะ, อาสะ, รามี , โรลา , ภริตา ( คนไทย ) และ ชิกิตา ( คนไทย ) ในการออกผลงานมินิอัลบัมที่ส่วนผลงานอัลบัมเต็มของ BabyMonster ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกัน โดยจะปล่อยในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตามหลังจากที่มินิอัลบัมได้ปล่อยออกมาเสร็จเรียบร้อยทางด้านวง BabyMonster ยังเตรียมจะปล่อยผลงานพรีเดบิวต์อีก 1 เพลงคือ Stuck in the Middle ซึ่งจะปล่อยวันที่ 1 ก.พ. ส่วน อาฮยอน ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับซิงเกิลนี้แต่อย่างใด ทาง ยางฮยอนซอก ก็ได้ระบุว่าทั้ง Stuck in the Middle และซิงเกิลพรีเดบิวต์ก่อนหน้าอย่าง Batter Up จะถูกอัดใหม่อีกครั้ง โดย อาฮยอน จะถูกแบ่งท่อนร้องมาให้ด้วยเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับของสาวๆ BabyMonster ต่างพากันกรีดร้องดีใจกันถ้วนหน้า ที่วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นี้จะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาครบ 7 คนอีกครั้ง