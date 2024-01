แรงจนปลิว! PLAY BOYY THE SERIES ยุติการออกอากาศ(อีกครั้ง)

เอาอีกแล้วววววว สำหรับซีรีส์สายแซ่บอย่าง “PLAY BOYY THE SERIES | เล่นจนเป็นเรื่อง” ที่เรียกได้ว่าแรงข้ามปี โดยเฉพาะ NC ที่พูดเลยว่าไม่มีกั๊ก ตั้งแต่ทีเซอร์ยันเปิดตัวตอนแรก NC หนึ่งนาทีเว้นหนึ่งนาที ดูกันตาฉ่ำ แฉะไปเลยทีเดียวแต่แค่ออนอีพีแรก! ก็ปลิวซะแล้วในแพลตฟอร์มอย่างยูทูป จากนั้นก็เริ่มออนแอร์ใหม่ แต่อีกสักพักก็ปลิวเช่นเดิม ซึ่งล่าสุด ”ก๊อปปี้ เอ แบงคอก“ ผู้ผลิตและต้นสังกัดของนักแสดงในเรื่องนี้ ก็ได้ร่อนจดหมายชี้แจงว่า ” PLAY BOYY THE SERIES | เล่นจนเป็นเรื่อง“ ฉบับ Uncut ก็ได้ปลิวจากยูทูปอีกครั้ง เนื่องจากละเมิดนโยบายเกี่ยวกับภาพเปลือยหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหลายครั้งอย่างร้ายแรง“ประกาศที่ 1/2567ประกาศเรื่องการยุติการออกอากาศ PLAY BOYY THE SERIES | เล่นจนเป็นเรื่อง Cut Version ทาง YouTubeบริษัท ก๊อปปี้ เอ แบงคอก จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ซีรีส์ "PLAY BOYY THE SERIES | เล่นจนเป็นเรื่อง" จะยุติการออกอากาศ Cut Version ทาง YouTube : PLAYBOYY OFFICIAL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (22 มกราคม 2567)เนื่องจากทาง You Tube แจ้งว่าเป็นการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับภาพเปลือยหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหลายครั้งอย่างร้ายแรง มีผลทำให้ถูกนำช่อง PLAYBOYY OFFICIAL ออกจาก YouTube อย่างถาวรซึ่งโดยก่อนหน้านี้บริษัท กู๊อปปี้ เอ แบงคอก จำกัด และทีมงานเบื้องหลัง ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงมีการปรับแก้ไขเนื้อหาบางส่วน และเซ็นเซอร์จุดที่ล่อแหลมมาโดยตลอด เพื่อไม่ให้ละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆ แต่ไม่เป็นผลทางบริษัทขอขอบคุณแฟนๆเป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับอย่างดีใน Cut Version ทาง YouTube : PLAYBOYY OFFICIALและหวังว่าแฟนๆจะยังให้การสนับสนุน "PLAY BOYY THE SERIES | เล่นจนเป็นเรื่อง" Uncut Version ทางแพลตฟอร์มอื่นทั้ง GagaOOLala และ RakutenTV ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น.“ซึ่งยังสามารถรับชม uncensored version แบบปกติได้ทาง GagaOOLala, RakutenTV