ดาราจีนขอโทษที่ตัวเอง "ไม่สวย" หลังโดนกระแสถล่มยับ ทั้งหน้าตาธรรมดา แถมแแสดงแบบไร้อารมณ์

หลังซีรีส์ The Legend of Sword and Fairy ออกอากาศ นักสแดงสาววัย 27 ปี ที่รับบทเป็นปีศาจสาว เหมิงหลี่ ก็โดนกระแสวิจารณ์เรื่องหน้าตาทันทีชาวเน็ตหลายคนบอกว่า นอกจากจะสวยน้อยเกินไปสำหรับบทบาทที่ได้รับแล้ว เธอดูไม่มีชีวิตชีวาบนหน้าจอ และดวงตาของเธอไร้ชีวิตชีวา และการแสดงทำให้บางคนนึกว่าตัวละครตัวนี้ตาบอดด้วยซ้ำ"เธอแสดงเหมือน ๆ กันในทุกฉาก" ชาวเน็ตคนหนึ่งบอกกระแสดังกล่าวทำให้เจ้าตัวต้องออกมาเขียนข้อความขอโทษว่า "ขอโทษที่ฉันไม่สวยพอสำหรับทุกคน จริงๆ แล้วฉันไดเอทและน้ำหนักลดแล้วในตอนนั้น แต่ฉันยังดูอ้วนมากเมื่อดูบนหน้าจอ ฉันอ้วน ทำไมมันยากจัง ต้องลดน้ำหนักอีกเหรอ?."หลังจากโพสต์ครั้งแรก ดาราสาวก็อัพเดทโซเชียลของเธออีก 11 ครั้ง พร้อมข้อความ เช่น "ขอโทษทุกคน", "เหมิงหลี่ทำให้ทุกคนผิดหวัง", "ฉันเริ่มร้องไห้อีกแล้วหลังจากตื่นนอน", "ฉันอยากจะบอกจริงๆ ทุกคนปิดตาเมื่อเห็นฉันบนหน้าจอ ให้ถือเป็นละครวิทยุไป แล้วก็ดูเฉพาะตอนที่คนอื่นออกก็แล้วกัน”การออกมาขอโทษดังกล่าว ทำให้หลาย ๆ คนอดเป็นห่วงสภาพจิตใจของเธอไม่ได้ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดาราคนนี้ถูกวิจารณ์เรื่องหน้าตา ในตอนที่เธอได้รับบทเป็น เซียวเหล่งนึ่ง ในมังกรหยก 2 ฉบับปี 2022 เหมา เสี่ยวฮุ่ย ก็ถูกวิจารณ์ว่า "ไม่สวยพอ" สำหรับบทบาทตัวละครคลาสสิกนี้เหมือนกันชาวเน็ตจีนยังบอกว่าเธอมักจะได้รับบทเป็นตัวละครที่ถูกบรรยายว่า "สวยมาก" ทั้งที่เธอดูหน้าตาธรรมดา ๆ เท่านั้น