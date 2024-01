“ฐิสา- เมฆ จิรกิตติ์” ร่วมสัมผัสปรากฎการณ์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ RISERA

สมฉายานักแสดงผิวออร่าจริงๆ สำหรับและ “ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน RISERA GRAND OPENING เปิดตัวแบรนด์ RISERA (ไรซ์เซร่า) สกินแคร์แห่งอนาคตที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวของคนไทยยุคใหม่ได้อย่างล้ำลึกสูงสุดถึง 4 ชั้นผิว ภายใต้เอกสิทธิ์ FILL Oléoactif (ฟิล โอลีโอแอคทีฟ) หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 ณ Gaysorn Urban Resort, The Crystal Box ชั้น 19โดยบรรยากาศภายในงานจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนิยามใหม่ของความงาม ตามคอนเซป The New Era of Beauty เปิดตัว RISERA - The Ultimate Filler and Lifting Ampoule (ไรซ์เซร่า ดิ อัลทิเมต ฟิลเลอร์ แอนด์ ลิฟติ้ง แอมพูล) ที่ได้เปิดตัวพร้อมพิสูจน์ให้เห็นผลทันทีจากผู้ใช้จริง และยังได้สร้างความเซอร์ไพรส์โดยการผสานโลกความงามของ RISERA เข้ากับโลกแฟชั่น กับการร่วมงานครั้งแรก กับแฟชั่นแบรนด์ชื่อดังอย่างมิลิน ด้วย RISERA - Special Limited Edition ที่เพิ่มความพิเศษด้วย Head Bands สุดพิเศษจากแบรนด์มิลิน เพื่อสร้างพื้นที่ให้ทุกคนได้เผยความคิด และความเป็นตัวตนได้อย่างอิสระ เติมเต็มคุณค่าความงามของคนยุคใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งนอกจากและแล้ว ก็ยังมีคนบันเทิง อาทิและมิสแกรนด์ลำพูน ก็มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามสุดพิเศษแห่งโลกอนาคตในครั้งนี้ด้วยโดยCEO แบรนด์ RISERA เปิดเผยว่า “คนยุคใหม่ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีดูอ่อนเยาว์ รวมถึงการเปิดกว้างสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า RISERA จึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาผิวได้อย่างล้ำลึกแบบ Multi-Lifting หรือการเข้าแก้ผิวสูงสุดถึง 4 ชั้นผิว เพื่อเข้าเร่งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ทั้งในส่วน FILL Oléoactif ซึ่งเป็นสารสกัดผลงานวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส ที่เข้าช่วยฟื้นฟูเซลล์เติมเต็มร่องลึก และริ้วรอยบนใบหน้า เพื่อยกกระชับทุกชั้นผิวให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจากการทดลองกับอาสาสมัครในการทดลองใช้ RISERA Ultimate Filler & Lifting Ampoule แสดงให้เห็นว่า รูขุมขนเล็กลง และริ้วรอยแลดูจางลง ตั้งแต่ 15 นาทีแรกที่ใช้ เหมาะกับทุกสภาพผิว ของทุกเพศทุกวัยด้านผู้ก่อตั้งแบรนด์มิลิน ได้เผยว่า “ก็เป็นการ Collaboration ที่พิเศษ Head Bands นี้ก็เป็นลายที่ออกแบบเป็นพิเศษ เป็นโลโก้จาก RISERA และใส่ความเป็นมิลินเข้าไป มีทั้งหมด 2 ลาย คือ Shine Rise และ Miracle Night ซึ่งปกติทางมิลินไม่ได้ Collaboration บ่อยๆ แต่ครั้งนี้ได้เห็นพลังของความตั้งใจและมุมมองในการสร้างสิ่งที่พิเศษค่อนข้างตรงกันก็เลยมีโอกาสนี้เกิดขึ้น”​ขณะที่เผยถึงการได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ว่า “รู้สึกว่าไม่ต้องเข้าคลินิกแล้ว เพราะตอนนี้มีนวัตกรรมที่สามารถทำให้เหนียงของเราหายไปได้ อันนี้คือน่าสนใจมากๆ แล้วพอได้ลองเทสต์ตัวผลิตภัณฑ์ดูก็รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสหอมและนุ่มมากๆ ก็รู้สึกสนใจมากเพราะส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้ง แล้วยิ่งมา Collaboration กับทางมิลิน Head Bands ก็คือน่ารักมากอยากได้มากเลย ก็คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกวัยเลย ซึ่งวัยสาวๆ แบบพวกเรายังไงก็เหมาะแน่นอน เพราะเราก็ต้องบำรุงตั้งแต่ตอนนี้ ให้หน้าเรากระชับตั้งแต่ตอนนี้ จะได้เห็นผลยาวๆ เราก็จะได้สาวไปเรื่อยๆ เหมือนสตาฟเอาไว้ค่ะ”