การท่องเที่ยวไต้หวันร่วมออกบูธในงาน "Thailand International Travel Fair 29th #TITF29 เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" 25 - 28 ม.ค. นี้

ร่วมออกบูธในงาน"Thailand International Travel Fair 29th #TITF29 เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" 25 - 28 ม.ค. นี้ เวลา 10.00 - 20.00น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 7 - 8 เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวไต้หวันในแบบที่คุณอาจไม่เคยพบมาก่อน พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกมากมายงานนี้มีคนดังเข้าร่วมมากมาย นำโดยแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวัน ตามด้วย “หมอดูต๊อกแต๊ก” เพจ Toktak A4 “Ratto” เพจ RattoWanderlust ตะลอนเที่ยวไต้หวัน-ญี่ปุ่น และหนุ่ม ๆ จากเวทีประกวด Mister International Thailand ที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์เที่ยวไต้หวันเตรียมพร้อมข้อมูลการเที่ยวไต้หวันกับหน่วยงานที่บินตรงจากไต้หวัน โรงแรม ที่พัก และอื่น ๆ อีกกว่า 12 หน่วยงาน อาทิเช่น Nantou County Government, Taiwan Leisure Farms Development Association, Kaohsiung.Ahotel, Tai-yi Red Maple Resort, Shangrila Boutique Hotel, Lihpao Resort, Lan Kwai Fong Garden Hotel, Gaeavilla Resort, Flower Home, Mitsui Fudosan Taiwan Co.,Ltd., Vigor Kobo และ New Taipei City Rent Cars Association ให้คุณได้สอบถามข้อมูลเที่ยวได้อย่าง Exclusive! สนุกสนานตื่นเต้นไปกับการแสดงศิลปะกายกรรมฟอร์โมซา (Formosa Circus Art, FOCA) และสนุกไปกับไฮไลต์กิจกรรมตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการเพนท์โคมไฟเล็ก การสกรีนซองและคำอวยพรตรุษจีน และการประดิษฐ์โคมไฟ ห้ามพลาดกับการชิมขนมปังร้านดัง อย่าง “Wu Pao Chun Bakery” จากเชฟอู๋เป่าชุน (吳寶春) ผู้ได้รับรางวัลมาสเตอร์ฝรั่งเศสเบเกอร์เวิลด์คัพแชมป์โลก ฟรี!พิเศษเฉพาะงานนี้ ทุกการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ไต้หวัน (TPE / KHH) 1 ที่นั่ง สามารถแลกรับสายรัดกระเป๋าเดินทางลายพิเศษจากไต้หวันได้ 1 ชิ้น หรือทุกการจองทัวร์ไปไต้หวัน สามารถแลกรับกล่องข้าวสแตนเลสจากไต้หวันได้ 1 กล่อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมาย อาทิเช่น เพียงแสดงหน้าจอการร่วมสนุกแคมเปญ Taiwan the Lucky Land ลุ้นคูปองส่วนลดค่าโรงแรมที่ไต้หวัน แลกรับทันที กระเป๋าสามสีแบบคลาสสิคจากไต้หวัน หรือ ถ่ายรูป Check in ที่บูธกับ OhBear ในกิจกรรม OhBear Check! รับเลยที่รองแก้วลาย OhBear*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานฯ กำหนด