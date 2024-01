"ดิว อริสรา" เนรมิตห้องของเล่นสุดหรูให้ "น้องไซลาส" มัดรวมรับคริสต์มาส ปึใหม่ วันเด็ก

เรียกว่าหรูหรา อลังการดาวล้านดวงก็ว่าได้ สำหรับของขวัญวันคริสต์มาส ปึใหม่และวันเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ “เซบาสเตียน ลี”และ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” เนรมิตให้ลูกชายสุดที่รัก “น้องไซลาส” นั่นคือห้อง Study and Playground เพื่อเป็นพื้นที่ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกชายตัวน้อยโดยเฉพาะโดยล่าสุดคุณแม่ดิวได้โพสต์คลิปวิดีโออวดโมเมนต์ความประทับใจครั้งนี้ ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นภาพบรรยากาศในตอนที่ น้องไซลาส ได้เข้ามายลโฉมห้องนี้เป็นครั้งแรก ด้วยความตื่นเต้น พร้อมกับเดินสำรวจรายละเอียดรอบๆ บริเวณ ที่ถูกออกแบบตกแต่งเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะจากงานดีไซน์ ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ และของเล่นเสริมพัฒนาการ ผ่านข้อความที่แนบมากับแคปชั่นใต้โพสต์ว่า"Sometimes the littlest things take up the most room in your heart and his smile.. makes it all worth it we love you"