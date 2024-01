"แพท ณปภา - พี ชานนท์" อวดโมเมนต์หวาน ฉลองครบรอบ 2 ปี

นาทีนี้ไม่มีคู่ไหนหวานไปกว่าคู่ของนักแสดงสาว "แพท ณปภา ตันตระกูล" กับแฟนหนุ่ม "พี ชานนท์" แล้ว ล่าสุด หนุ่ม "พี" ได้โพสต์คลิปหวานฉลองครบรอบ "แพท" 2 ปี บอกเลยว่าแต่ละช็อตน้ำตาลเรียกพีโดย "พี ชานนท์" ได้เผยภาพคลิปพร้อมแคปชั่นว่า "Our 2 years anniversary and many more to come Every moment that i’m with you i feel blessed, you mean a lot to me. YOU MAKE ME THE LUCKIEST MAN IN THE WORLD!!!@pat_napapa"ขณะที่ในอินสตาแกรมของ "แม่แพท" ก็เผยภาพคู่หนุ่ม "พี" พร้อมช่อกุหลาบสีแดง และข้อความว่า "ขอบคุณครับ #โอเครู้เรื่อง"เรียกว่างานนี้ทำเอาแฟนๆ ฟินไปตามกันกับความหวานของคู่ "แพท-พี" กันเพียบ