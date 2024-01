รู้จัก “พลอย Pigkaploy” ยูทูปเบอร์ดีกรีนางเอก น้องสาว “พิม พิมประภา” หน้าคล้าย “ลิซ่า แบล็กพิงก์”

กรณีหรือนางเอก นักเขียน และยูทูปเบอร์ชื่อดัง ซึ่งเป็นน้องสาวของนางเอกดังโดนทัวร์ลงสนั่น เหตุทำคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับการตามติดภารกิจทหารชายแดน แต่เลือกใช้คำโปรโมตคลิปว่าต่อมาเจ้าตัวได้ขอโทษและลบคลิปออกไป เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่ถูกโยงเข้าเรื่องการเมืองสำหรับประวัติ “พลอย พลอยไพลิน” นั้น ถือว่าเป็นนักแสดงระดับนางเอกที่มีความสามารถหลากหลายคนหนึ่งของวงการบันเทิง โดยเจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 เป็นลูกสาวคนเล็กแห่งบ้านตั้งประภาพร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งพลอยไพลิน เป็นที่สนใจ เพราะมีใบหน้าที่หลายคนมักจะบอกว่าละม้ายคล้ายไอดอลสาว “ลิซ่า แบล็กพิงก์” หรือ “ลลิษา มโนบาล” ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายงานโฆษณาหลายชิ้น ซึ่งโฆษณาชุดที่โดดเด่นของเธอคือ โฆษณาเคเอฟซีทาร์ตไข่ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2559 พลอยไพลินได้ก้าวเข้ามาเซ็นสัญญากับทาง ช่อง 7 HD ตามรอยพี่สาว ผลงานชิ้นแรกในฐานะนักแสดงคือซิตคอมเรื่อง หอเฮ้วขนหัวลุก ของมงคลการละครในบท ปลาทอง และในปีเดียวกันเธอได้มีโอกาสแสดงละครสั้นสร้างสรรค์สังคมชุด ฟ้ามีตา ในตอน เรื่องง่าย ๆ ที่คุณยายไม่รู้ รับบทเป็น จ๋า เล่นเรื่องลูกหลง ในปี 2560, คลื่นผีป่วน ปี 2561, เพลิงเสน่หา ปี 2562, ม่านบังใจ ปี 2563, รักล้นแผง ปี 2564 และอีกมากมาย โดยพลอยได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระหลังหมดสัญญากับช่อง 7HD ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563นอกจากนี้ด้านจอเงิน พลอยได้รับโอกาสเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่อง Low Season สุขสันต์วันโสด ประกบคู่มาริโอ้ เมาเร่อ ในปี 2563, โกงพลิกเกม Game Changer (2564), อีหนูอันตราย (2566) และ Mondo (2566) รวมทั้งได้เล่นมิวสิกวิดีโอให้ศิลปินดังหลายคน เช่น เพลงมีเหมือนไม่มี ลุลา (2562), No make up MEYOU (2563), น้อง Tree man down (2566)ปัจจุบันพลอยเป็นที่รู้จักและถูกอกถูกใจโซเชียล กับการรับบทบาทเป็นยูทูบเบอร์แนวท่องเที่ยวสายลุย ใช้ชื่อช่องว่า Pigkaploy ซึ่งมีผู้ติดตามกว่าล้าน ด้วยไลฟ์สไตล์การเดินทางผจญภัยที่ไม่ซ้ำใคร รวมทั้งยังเป็นนักเขียนที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางผ่านหนังสือที่มีชื่อว่า “วิชาเดินทางหลังเลิกเรียน” อีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่ทั้งสวย เก่ง ครบ มีความสามารถรอบด้านกันเลยทีเดียว