World Elite คนดังระดับโลกพร้อมใจมุ่งหน้าสู่ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาขั้นสูง เพิ่มพูนสติและปัญญาเพื่อความสมดุลแห่งชีวิต ร่วมสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงปัญญา World’s Wellness and Mindfulness Destination

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต สร้างปรากฏการณ์ความเป็น World’s Wellness and Mindfulness Destination ให้กับจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยว New Chapter of Wellness Journey ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในโครงการ Thailand Meaningful Wellness ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสายศรัทธาของไทยสู่สากล เปิดบทใหม่ของ “การท่องเที่ยวเชิงปัญญา” ตอกย้ำถึงความสำคัญของการเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทยล่าสุด เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งค่อย จ.สระบุรี มีโอกาสต้อนรับ World Elite จากวงการแพทย์ Martial Arts (ศิลปะการต่อสู้ขั้นสูง) นักแสดง Hollywood คุณหมอ เภสัชกร และนักธุรกิจระดับโลกจากหลากหลายวงการ กว่า 40 ท่านที่พร้อมใจกันบินข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาจาก 15 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จีน ฮ่องกง ฯลฯ เพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูง รวม 7 คืน 8 วัน โดยตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือ รับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต และมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ให้เข้ารับการอบรมคอร์สเฉพาะกิจภาษาต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 7 - 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมากลุ่ม World Elite จากทั่วโลก อาทิ ดร.โรเบิร์ต โกลแมน ประธาน The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) เจ้าของสถิติ Guinness World Records หลายรายการ และประธานสมาพันธ์ศิลปะการป้องกันตัวและเพาะกายโลก, แอนโทนิโอ เชียน่า อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองจากแอฟริกาใต้ ซิลวิโอ ซิแม็ก นักแสดงฮอลลีวู้ดมากผลงาน อาทิ Transporter3, Man of Tai Chi, Unleashed ฯลฯ, Ernie Reyes Sr นักแสดงและนักออกแบบท่าทางการต่อสู้, ซามูเอล คว็อก ปรมาจารย์การต่อสู้ป้องกันตัวระดับตำนานผู้เป็นศิษย์แห่งยิปมัน, ซินเธีย ร็อธร็อก ปรมาจารย์การต่อสู้ที่แสดงภาพยนตร์กว่า 60 เรื่อง มีชื่อเสียงทั้งใน Hollywood และฮ่องกง, ไซม่อน คุ๊ก นักแสดงไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับ Hollywood ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องยิปมัน3 และเคยรับบทนักแสดงแทน(Stand-in) ให้กับโทนี่ จา, มาร์ค ไซม่อน เวคส์เลออร์ ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ สารคดีชั้นนำ และช่างภาพข่าว, Abutbul Meir แห่งเครือ W Hotel Ibiza ประเทศสเปน, ซิโร่ โอซีนิ เซเลบบริตี้นักธุรกิจและนักการกุศล รวมทั้งอาจารย์ แพทย์ เภสัชกร วิศวกร และนักธุรกิจสาย Wellness มีความสนใจการปฏิบัติสมาธิขั้นสูงหรือวิปัสสนากรรมฐาน และปรารถนาที่จะศึกษาหลักธรรมอันทำให้พบความจริงเกี่ยวกับชีวิต กระทั่งยอมละทิ้งชีวิตหรูหรา มาสู่การฝึกฝนจิตอย่างแท้จริง ณ เตโชวิปัสสนาสถาน สถานที่ที่ได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตของผู้ปฏิบัติมาแล้วนับหมื่นคน ซึ่งเป็นการพิสูจน์หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนดร.โรเบิร์ต โกลแมน ประธาน The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) กล่าวว่า “การได้มาที่ เตโชวิปัสสนาถือเป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจ ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ผมจึงได้ชักชวนเพื่อนๆ มาสัมผัสกับประสบการณ์ท้าทายด้วยตนเอง การปฎิบัติที่นับว่ายากมากต้องใช้ความมุ่งมั่น มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องผ่านการฝึกฝนเช่นเดียวกับศิลปะการต่อสู้ ผมว่ามันยากยิ่งกว่าการฝึกทหารในหน่วยรบพิเศษในตะวันออกกลาง ซึ่งผมเคยฝึกซ้อมระดับโลกมาแล้ว แต่การฝึกวิปัสสนาธรรมที่นี่มันท้าทายกว่ามาก เพราะเป็นการต่อสู้กับจิตภายในของเราให้เป็นสมาธิ ซึ่งชาวตะวันตกไม่คุ้นชิน เรามักจะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งผลลัพท์ของการฝึกครั้งนี้ทำให้ผมมีสมาธิ มีสติที่คมชัดมาก และมีระบบความคิดที่มีเหตุและผลซิลวิโอ ซิแม็ก นักแสดงฮอลลีวู้ดมากผลงาน กล่าวเสริมว่า “การมาปฏิบัติในครั้งนี้มีผลอย่างลึกซึ่งต่อจิตใจของผม ศิลปะการต่อสู้เป็นการผสมผสานระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผมฝึกมา 40 ปี ผมเพิ่งได้เข้าใจว่า การต่อสู้ภายในใจเป็นสิ่งที่มีความท้าทายมาก การวางจิตให้สงบจะเป็นสิ่งที่สร้างพลังให้อย่างมาก ผมจะนำประสบการณ์นี้ไปบอกเล่าให้นักเรียนของผมได้ฟังด้วย ”คุณชิโร่ โอชินิ เซเลบบริตี้นักธุรกิจและนักการกุศล กล่าวปิดท้ายว่า “ระหว่างที่เข้ามาปฏิบัติมีความยากเหมือนกัน แต่ผมก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ห่างจากเครื่องมือสื่อสารต่างๆ และได้ใช้เวลาฝึกจิตใจของตัวเอง เวลาผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ ทำให้รู้สึกสมองปลอดโปร่ง”Abutbul Meir นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อิสราเอล ผู้อยู่เบื้องหลังโรงแรมชื่อดังอย่าง Blake Hotel London, Nobu Hotel London, Nobu Hotel London และ W Hotel Ibiza ที่สเปนได้ กล่าวว่า “ผมเตรียมตัวฝึกสมาธิ 30 ชั่วโมงก่อนที่จะมาเข้าคอร์สนี้ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก โดยสองวันแรกของการฝึกนั้นยากมาก แต่สุดท้ายผมก็ทำได้ดี ได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพ และความอ่อนโยน โดยเฉพาะธรรมบริกรดูแลเอาใจใส่พวกเราทุกคน ตั้งแต่อาหารการกิน ที่ใช้ใจปรุง ซึ่งผมจะนำกลับไปแบ่งปันให้กับพนักงานและลูกค้าของเรา และผมอยากพาพนักงาน และครอบครัวผมให้มีโอกาสมาที่นี่ครับ”ตลอดระยะเวลา 8 วัน 7 คืน ผู้ปฏิบัติต้องตัดขาดจากเครื่องมือสื่อสาร ปิดวาจา ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ทุกท่านต้องนอนมุ้ง รับประทานอาหารมังสวิรัติอยู่ในวิถีของการฝึกตน (Self -Training) ปฏิบัติภาวนาวันละ 9 ชั่วโมง ให้เข้าถึงความจริงในระดับจิตไร้สำนึก ช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นคือการเดินจงกรม ฟังธรรมบรรยาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งการปฏิบัติจริงจังเช่นนี้แม้แต่ชาวพุทธในประเทศไทยเองก็ยังปฏิบัติได้น้อย เพราะต้องอาศัยความพากเพียรและความอดทนอย่างยิ่งยวด ต่างจากการฝึกสติแบบชิมลองในรีสอร์ต หรือการฝึกสมาธิขั้นต้นที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกตะวันตกและแม้ว่าแต่ละท่านจะเป็นถึงระดับปรมาจารย์ ศาสตราจารย์ และผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตทางโลก แต่การมาครั้งนี้ทุกท่านพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ในศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา โดยเลือกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามเทคนิค เตโชวิปัสสนา สอนโดย ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล วิปัสสนาจารย์ชาวไทย ที่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลกในงาน Longevity World Congress จัดโดย The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ที่ได้เชิญท่านอาจารย์อัจฉราวดี ขึ้นเชิญบรรยายพิเศษให้แก่แพทย์ชั้นนำร่วม 3,000 คน ในหัวข้อ "Heal At The Core" ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาในงานดังกล่าว ท่านอาจารย์อัจฉราวดี ได้อธิบายเรื่องของจิตที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ เพื่อให้เห็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ปัญญาถูกปกปิด เพียงเพราะไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ละเอียดพอในการทดสอบความมีอยู่จริงของจิตได้ จนทำให้การรักษาโรคหลายชนิด รวมถึงการเยียวยาจิตใจจากโรคซึมเศร้า Depression สวนทางกับสาเหตุที่ต้นตอจนนำไปสู่การทำลายชีวิตตัวเองเป็นจำนวนมากล่าสุดทางคณะกรรมการของ The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) โดย Dr.Robert Goldman ได้ขึ้นมอบรางวัล “LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD” แด่ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการแพทย์อย่างแท้จริง และ Prince Gharios El Chemor Al-Numan VIII แห่งรอยัล เฮาส์ แห่งกาซาน เจ้าชายแห่งราชวงศ์เก่าแก่ในดินแดนตะวันออกกลางที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ กรุณามอบรางวัล “Grand Collar Rank” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดที่ราชวงศ์ Ghassan มอบให้แก่บุคคลระดับผู้นำประเทศที่ทำคุณงามความดี นำชื่อเสียงและการยอมรับมาสู่ประเทศไทยเป็นอันมาก ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการตื่นรู้ของเหล่า Elite ที่ตั้งใจมุ่งหน้าเดินทางมาเพื่อการณ์นี้ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และยังเป็นการช่วยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสายศรัทธาของไทยให้เป็นการตื่นรู้เชิงปัญญา ประกาศความเป็น World’s Wellness and Mindfulness Destination และย้ำถึงความสำคัญของการเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของโลกอย่างแท้จริงสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเช่นนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เตโชวิปัสสนา หรือมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต โทร: 02-117-4063 ถึง 64 หรือ https://tha.techovipassana.org/