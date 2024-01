พลังสำคัญของเหล่านักแสดงไทย ที่ดึงเม็ดเงินมหาศาลจากต่างชาติ

จับตามองดารานักแสดงไทยโดนใจแฟนคลับต่างชาติ สร้างเม็ดเงินสะพัด ทั้งยังต่อยอดมูลค่าให้แบรนด์สินค้าพลังของแฟนคลับที่คอยสนับสนุนศิลปินดาราที่ชื่นชอบ นอกจากจะทุ่มเม็ดเงินให้กับตัวศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบโดยตรงแล้ว ยังเป็นฐานสำคัญที่คอยสนับสนุนสินค้าทั้งภายในและนอกประเทศจากการที่ศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์ การเข้าร่วมกิจกรรมในงานอีเวนท์ของแบรนด์สินค้าอย่างสม่ำเสมอเองก็เช่นกันที่เป็นแรงผลักดันสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ศิลปิน รวมถึงสร้างเม็ดเงินให้แบรนด์และธุรกิจให้สามารถต่อยอดการตลาดได้มากยิ่งขึ้นที่ผ่านมามีดาราไทยที่ไปโด่งดังในต่างประเทศมากมาย หลายคนออกไปสร้างชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในหมู่แฟนคลับต่างชาติ เรียกได้ว่าโด่งดังกันครบทุกกลุ่มบันเทิงกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสายนักร้องหรือนักแสดงหนัง,ซีรีส์ โดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนที่ชื่นชอบและสนับสนุนดารานักแสดงไทยเป็นอย่างมาก แถมยังรักแล้วรักจริง ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนผลงานอย่างเต็มที่สุดๆ นับตั้งแต่นักแสดงวัยรุ่นจากรักแห่งสยาม (Love of Siam)ที่สร้างตำนานขวัญใจแฟนคลับจีนรุ่นแรกๆจากหนังรักชื่อดัง จากนั้นนักแสดงดาราไทยก็เขย่าหัวใจแฟนคลับต่างชาติอีกมากมายไม่ว่าจะทั้งชายและหญิง อาทิเช่นเป็นต้น ยังไม่รวมเหล่านักแสดงจากซีรีส์วายไทยอีกมากมายที่ตบเท้าแพ็คคู่กันไปจัดแฟนมีทติ้งตลอดทั้งปีจึงนับเป็นโอกาสของนักแสดงไทยรุ่นใหม่ๆ ที่จะมีโอกาสโด่งดังไปได้อีกไกลในระดับที่สามารถส่งออกนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงหญิงที่น่าจับตามอง เนื่องจากต่างก็มีฐานแฟนคลับที่พร้อมทุ่มเงินไม่แพ้นักแสดงชายเลย อาทิเช่น ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ นักแสดงสาวจากซีรีส์หญิงรักหญิงเรื่องแรกของไทย ทฤษฎีสีชมพู ที่เมื่อประกาศจัดงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกพร้อมฉลองวันเกิดอายุครบ 25 ปี “SAROCHA SOLO STAGE BIRTHDAY FAN MEETING - WONDER TULIP GARDEN” บัตรก็ Sold out ไปในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง จนทำให้ต้องประกาศเพิ่มรอบอีกหนึ่งรอบเพื่อรองรับความต้องการของแฟนคลับ ซึ่งคอนเสิร์ตของฟรีน สโรชาทั้งสองรอบได้จัดขึ้นในวันที่ 13 และ14 สิงหาคม 2566 ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ซึ่งก็ผ่านพ้นไปอย่างสวยงามหรือในช่วงวัน 520 (วันที่ 20 พฤษภาคม) เทศกาลบอกรักของชาวจีน แฟนคลับจีนได้ส่งทั้งของขวัญ ช่อดอกไม้เงินสด แหวนเพชร นาฬิกา Rolex และเหมาคาเฟ่เพื่อตกแต่งด้วยรูปของฟรีนให้กลุ่มแฟนคลับได้มาเยี่ยมชม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน เรียกได้ว่าแฟนคลับทุ่มสุดตัวสุดๆ แถมยังร่วมกันทำกิจกรรมดีๆในนามของดาราสาว ไม่ว่าจะรวบรวมเงินบริจาคให้เด็กในโรงเรียนห่างไกล ซื้อโฆษณาบนขบวนรถไฟฟ้า BTS เพื่ออวยพรวันเกิดให้สาวฟรีน ทั้งนี้ยังไม่รวมแรงซัพพอร์ตที่แฟนๆ พากันสนับสนุนสินค้าที่ฟรีนได้ไปร่วมงานต่างๆ บางงานเป็นเงินหลักล้านกันเลยทีเดียว ซึ่งรวมทั้งปีคาดว่ามีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาททั้งนี้ ฟรีน-สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า พาร์ทเนอร์ของนักแสดงสาว ก็เพิ่งได้เข้าร่วม The venture management ที่ดูแล ใหม่-ดาวิกา , มาย-อาโป นักแสดงจากซีรีส์วาย KinnPorsche ที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลศิลปินให้ได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลก ซึ่งฟรีนเองก็เพิ่งได้ขึ้นปกนิตยสาร L’Officiel ถ่ายแฟชั่นเพื่อนำเสนอแบรนด์นาฬิกาดีไซน์โมเดิร์นสินค้าแบรนด์หรูระดับโลกอย่าง Hublot อีกด้วย ไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะได้เห็นสาวฟรีนสโรชาไปเดินพรมแดงในงานแฟชั่นวีคต่างประเทศ และได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังอีกหลายๆแบรนด์ก็เป็นได้