ถือเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบอายุ 40 ปี อย่างอบอุ่น สำหรับ "ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ" ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักเปรียบเทียบช่วงอายุ 30 ปี ที่ยังอยู่ตัวคนเดียว มาสู่อายุ 40 ปี ที่มีสามีสุดที่รัก "ตูน บอดี้สแลม" และลูกอีก 2 คน คือ "น้องทะเล" และ "น้องเวลา" พร้อมแคปชั่น "THE BEST BIRTHDAY GIFT EVER #40isthenew30"งานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง รวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดสาว "ก้อย รัชวิน" กันเป็นจำนวนมาก