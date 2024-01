ประธานในชีวิตจริงของ "เลขาคิม" : "พัคมินยอง" กับอดีตแฟนหนุ่ม CEO สีเทา

นางเอกซุปตาร์สาวสวย พัคมินยอง ต้องหายหน้าหายตาจากวงการเกาหลีไปเป็นปี จากเป็นประเด็นข่าวกับอดีตแฟนหนุ่มมหาเศรษฐี คังจงฮยอน CEO บริษัทเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ที่ถูกจับตามองในฐานะนักธุรกิจสีเทา แลสุดท้ายก็ถูกจับกุมไปจริง ๆ จากข้อกล่าวหายักยอกเงินมากกว่า 60,000 ล้านวอน (ประมาณ 1,587 ล้านบาท)พัคมินยอง เสียชื่อเสียงจากการคบหากับชายคนนี้มาก เพราะตอนแรกปฏิเสธข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ แต่กลับถูกแฉด้วยภาพถ่ายจนต้องออกมายอมรับ และตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในเวลาอันรวดเร็วพัคมินยอง ยังถูกสงสัยว่าเธอได้รับผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหน กับการคบหาดูใจครั้งนี้ ซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่เคยได้อะไรจากเขาเลยส่วน คังจงฮยอน ก็ยืนยันว่าตอนคบกันเขาคยซื้อกระเป๋าให้ พัคมินยอง แค่ใบเดียวแต่ล่าสุดสื่อเกาหลีชื่อดังอย่าง Dispatch ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าพัคมินยอง โกหกเรื่องรับเงินจากแฟนเก่า เพราะมีแสดงให้เห็นว่าพัคมินยองได้รับเงิน 250 ล้านวอน (ประมาณ 6.6 ล้านบาท) และการโอนเงินยังทำแบบไม่ค่อยชอบมาพากล เพราะ เงินถูกส่งจากบริษัทของคังจงฮยอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของพัคมินยองผ่านกระบวนการสามขั้นตอนแม้ พัคมินยอง จะปฏิเสธข้อกล่าวหา และยืนยันว่าตัวเองไม่เคยแตะเงินก้อนดังกล่าวเลย แต่ก็ทำให้กระแสที่กำลังมาดี ๆ ต้องสะดุด และชาวเกาหลีบ้างส่วนก็ไม่ค่อยเชื่อคำอธิบายของเธอ ถึงขั้นประกาศแบบผลงานกันเลยทีเดียวพัคมินยอง เปิดตัวในวงการบันเทิงด้วยโฆษณาของ SK Telecom ในปี 2005 และเริ่มต้นอาชีพการแสดงในซิทคอมยอดฮิตเรื่อง High Kick! ก่อนจะประสบความสำเร็จมีผลงานฮิต ๆ มากมาย อาทิ I Am Sam, Hometown of Legends และบทเจ้าหญิงผู้ชั่วร้ายในซีรีส์ย้อนยุค Ja Myung Go ก่อนจะพลิกบทบาทกลายเป็นนางเอกแถวหน้ามาจนถึงปัจจุบันสำหรับเรื่องของหัวใจ พัคมินยอง เคยมีข่าวกับพระเอกหนุ่ม พัคซอจุน หลังร่วมงานกันในซีรีส์ Secretary Kim แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ชื่อเสียงที่กำลังมาดี ๆ กลับต้องมามัวหมองเพราะข่าวเรื่องการบกับ คังจงฮยอน ซีอีโอของบริษัท Bithumb ผู้อื้อฉาวBithumb แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 8 ล้านราย ผู้ใช้แอปมือถือ 1 ล้านราย และปริมาณธุรกรรมสะสมในปัจจุบันเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ Bithumb มีภาพของบริษัทที่ทำธุรกิจสีเทามาโดยตลอด และถูกทางการจับตามองมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ในปี 2018 ที่ Bithumb ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลบุกค้นในข้อหาเลี่ยงภาษี แม้จะพบว่าไม่มีความผิด แต่ก็ยังต้องจ่ายภาษีย้อนหลังเกือบ 28 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2018 สกุลเงินดิจิทัลประมาณ 32 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปจาก Bithumb ด้วยการแฮ็ก ในเดือน 2019 เกิดข้อสงสัยว่าคนที่แฮคบริษัทอาจจะเป็นคนในนั่นเอง และนำมาซึ่งการดำเนินคดีกับ CEO ของบริษัทในที่สุดภาพขณะที่ พัคมินยอง และ คังจงฮยอน ไปไหนมาไหนด้วยกันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งบ้านพักของ คังจงฮยอน ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สุดหรู แถมมีข่าวว่าครอบครัวของสองฝ่ายก็ยอมรับในความสัมพันธ์ของทั้งด้วยBithumb Holdings ของ คังจงฮยอน ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ ซึ่งเป็น และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ Chorokbaem Media ซึ่งเข้าซื้อกิจการ Hook Entertainment ต้นสังกัดของพัคมินยองด้วย ทำให้ชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่รู้สึกว่า พัคมินยอง และ คังจงฮยอน น่าจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งพอสมควรถึงขั้นมีคนแซวว่า คังจงฮยอน คนนี้คือ "ท่านประธาน" ในชีวิตจริงของ "เลขาคิม" ซีรีส์เรื่องดังที่ พัคมินยอง นำแสดงนั่นเองปัจจุบัน พัคมินยอง ยอมรับว่าตัวเองตัดสินใจผิด และยังเสียใจอยู่เสมอที่เคยคบกับชาวผู้อื้อฉาวคนนี้แต่สำหรับชาวเกาหลีใต้แล้ว ก็คงไม่ลืมเรื่องนี้ง่าย ๆ และคงมอง พัคมินยอง ไม่เหมือนเดิมอีกเลย