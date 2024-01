ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นตำนาน!! 6 ปี Better Call Saul ชิง 53 Emmy ไม่ได้แม้แต่รางวัลเดียว

Better Call Saul ภาคแยกของ Breaking Bad ออกอากาศเมื่อปี 2014 และจบไปในปี 2023 ที่ผ่านมา ตลอดการออกอากาศทั้งหมดซีรีส์เรื่องนี้ได้ชิงรางวัล Emmy ถึง 53 ครั้ง แต่ไม่เคยได้รางวัลแม้แต่รางวัลเดียว







โดยไม่เคยมีผลงานซีรีส์เรื่องใด ชิงรางวัลมากขนาดนี้ และไม่ได้รับรางวัลเลยแม้แต่รางวัลเดียวมาก่อน







ในซีรีส์ซีซันสุดท้าย Better Call Saul ได้ชิงรางวัล Emmy 4 สาขาคือ บ็อบ โอเดินเคิร์ก ในสาขานักแสดงนำชาย (เป็นครั้งที่ 6 ของเขา), สาขานักแสดงสมทบหญิง, บทซีรีส์ และซีรีส์ประเภทดรามายอดเยี่ยม ซึ่งทั้งหมดแพ้ให้กับ Succession ยกเว้น สาขานักแสดงสมทบหญิงที่ เจนนิเฟอร์ คูเลดจ์ จาก The White Lotus ได้รางวัลไปแม้จะถูกสถาบันโทรทัศน์ผู้มอบรางวัล Emmy เมิน แต่ตลอดหลายปีทีผ่านมา Better Call Saul ก็ได้รับรางวัลอื่นๆ มากมาย รวมถึงเมื่อปีที่แล้วที่ได้รับรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากซีรีส์ดราม่าทั้งรางวัล Critics Choice Awards และ Golden Globe Awards