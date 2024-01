เผยโฉมแฟนใหม่ซูเปอร์สตาร์สาว "ดัว ลีปา"

“ความสัมพันธ์เพิ่งจะเริ่มต้น แต่ทั้งคู่คลั่งรักกันสุด ๆ” คนวงในบอก New York Postข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่เริ่มเป็นประเด็นขึ้นมา หลัง ดัว ลีปา และ คัลลัม เทอร์เนอร์ มีโอกาสเต้นรำกันที่งานเลี้ยงหลังฉายรอบปฐมทัศน์ของ “Masters of The Air” เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา “เธอมาที่รอบปฐมทัศน์เพื่อให้กำลังใจเขา”ดัว ลีปา เป็นศิลปินที่ดังที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน ส่วน คัลลัม เทอร์เนอร์ เป็นนักแสดงหนุ่มที่กำลังมาแรง นอกจากแล้วเขาก็ยังมีภาพยนตร์เรื่อง The Boys in the Boat เข้าฉายอยู่ในช่วงนี้ด้วย และเริ่มมีชื่อเสียงมาจากหนังชุด Fantastic Beasts