ไอคอนสยาม ชวนย้อนรอยการเดินทางของ อินสนธิ์ วงค์สาม ในนิทรรศการ “Celebrating the 60th Anniversary Journey to Florence Italy”

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเชิญชวนทุกท่านย้อนรอยการเดินทาง ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ.2542ในนิทรรศการเดี่ยวนอกสถานที่ครั้งแรกในชีวิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การเดินทางของอินสนธิ์ วงค์สามด้วยรถ LAMBRETTA ถึงจุดหมายเมือง FLORENCE ประเทศอิตาลี บ้านเกิดท่าน ศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็นอาจารย์ อินสนธิ์ วงค์สามได้จัดทำงานศิลปะที่ตนรัก โดยการออกแบบวาดลายลงบนรถสกู๊ตเตอร์ LAMBRETTA เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรัก ความทรงจำ ความศรัทราที่ย้อนกลับมาสู่ความคิดและความคำนึงของท่านอีกครั้ง ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยามเส้นทางของอินสนธิ์ วงค์สาม เริ่มต้นในปี พ.ศ 2505 แรงจูงใจจากบิดาและศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผลักดันให้ อินสนธิ์ วงค์สาม แสวงหาประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางศิลปะ ท่านมีแนวคิดในการเดินทางไปยุโรปสู่ดินแดนบ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านได้ทำโครงการและขอทุนสนับสนุนจากบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (Berli Jucker) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถสกูตเตอร์แลมแบรดต้า (Lambretta) ของอิตาลีในประเทศไทย พร้อมกันนั้นท่านก็ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็นค่าน้ำมันจำนวนหนึ่ง ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2505 เพียง 1 สัปดาห์หลังจากการเสียชีวิต ของศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อินสนธิ์ วงค์สามในวัย 28 ปี เริ่มเดินทางมุ่งหน้าลงใต้เลียบทะเลจนสุดแผ่นดินสยามด้วยรถสกูตเตอร์ ไปลงเรือที่เกาะปีนัง ในมาเลเซียเพื่อข้ามมหาสมุทรอินเดียไปขึ้นฝั่งที่กัลกัตตา ในที่สุดก็เดินทางขึ้นฝั่งที่อินเดียแล้วเดินทางต่อไป ปากีสถาน อิหร่าน ตุรกี และกรีซปี พ.ศ 2506 อินสนธิ์ วงค์สาม พำนักอยู่ที่เกาะคอร์ฟูประเทศกรีซเป็นเวลากว่า 6 เดือนและเริ่มต้นสร้างสรรค์งานแบบนามธรรม (Abstract) ที่นั้นจนในที่สุดปี พ.ศ. 2506 อินสนธิ์ วงค์สามได้เดินทางถึงกรุงโรม อิตาลี และเดินทางไปยังบ้านเกิด ของท่านศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ชานเมืองฟลอเรนซ์ การผจญภัยร่วม 18 เดือนบนหลังรถสกูตเตอร์พร้อมกับแสดงผลงานศิลปะตาม Galleryอ ของเมืองที่เดินทางผ่านจากแผ่นดินเอเชียสู่จุดหมาย คือ ยุโรป ยังมิได้สิ้นสุด อินสนธิ์ วงค์สาม ตัดสินใจจอดรถสกู๊ตเตอร์คู่ใจซึ่งหมดสภาพจากการเดินทางอันยาวนานไว้ที่สถานทูตไทยในโรม และเดินทางต่อไปยังเวียนนา ออสเตรีย ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ และต่อไปยังปารีส มหานครของประเทศฝรั่งเศส พร้อมเข้าศึกษาต่อด้านออกแบบ ณ สถาบันศิลปะ Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs และพำนักอยู่ ในปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 3 ปีปี พ.ศ 2542 อินสนธิ์ วงค์สาม เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง ท่านไม่เคยหยุดหาประสบการณ์และแนวทางใหม่ๆในการสร้างสรรค์งาน จากความวิริยะอุตสาหะและการสู้ชีวิตในฐานะประติมากรไทยซึ่งสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ อินสนธิ์ วงค์สามได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ.2542ปัจจุบัน อินสนธิ์ วงค์สาม ก้าวล่วงเข้าสู่อายุ 90 ปี ได้เปิดอุทยานธรรมะและหอศิลป์ ร่วมกับภรรยา คุณเวเนเซีย วอล์คกี้ (VENETIA WALKEY) ที่จังหวัดลำพูน และท่านยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆวันมาโดยตลอด โดยมีปณิธานว่า อย่าหยุดนิ่งเฉย อย่าปล่อยให้ความคิด จิตใจ แก่ชราไปตามวัยและกาลเวลา ให้ทำงาน ทำในสิ่งที่เรารัก เราศรัทธา เราจะมีพลังกายพลังใจสร้างสรรค์งานอย่างมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเพราะ “ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์ ชีวิตของอินสนธิ์ คือศิลปะ”ร่วมย้อนรอยการเดินทางของอินสนธิ์ วงค์สาม ในนิทรรศการ Celebrating the 60th Anniversary Journey to Florence Italy ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567 ณ ICONLUXE Pop Up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม