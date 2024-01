“UOKATSU THAILAND” เดินหน้าธุรกิจนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ในไทยมากกว่า 5 ปี

เดินหน้าธุรกิจ ชูจุดยืนผู้นำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ส่งให้ ร้านอาหาร ร้านซูชิ ร้านโอมากาเสะในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ด้วยประสบการณ์ในไทยมากกว่า 5 ปีธุรกิจของ UOKATSU THAILAND เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติญี่ปุ่น OrioN และบริษัทจัดหาสินค้า epoc Trading ประเทศญี่ปุ่นที่มีการส่งสินค้าอาหารทะเลทั้งภายในประเทศญี่ปุ่น และมีประสบการณ์การส่งออกไปไต้หวัน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย จีน ฯลฯปัจจุบันธุรกิจ UOKATSU THAILAND บริหารงานภายใต้บริษัท Harvest Japan Co., Ltd. ในประเทศไทย ได้คัดสรรปลาและอาหารทะเลสดจากญี่ปุ่นส่งให้ลูกค้าโดยเครื่องบิน สัปดาห์ละสองครั้ง โดยมีบริการจัดส่งถึงหน้าร้านอาหารอย่างรวดเร็วภายในวันที่อาหารทะเลถึงประเทศไทยทันทีอีกทั้งทาง UOKATSU THAILAND ยังได้คัดสรรสินค้าคุณภาพพรีเมียมที่มีเฉพาะที่ UOKATU THAILAND เท่านั้น อาทิ ปลาสุดาจิบุรี (Sudachi Buri) จากจังหวัดโทคุชิมะ ปลามาไดองุ่น (Bodou Madai) จากจังหวัดนากาซากิ ปลาไวน์แซลมอน (White Salmon) จากจังหวัดชิสุโอกะ และปลาประจำฤดูกาลที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ลูกค้าร้านอาหารได้เลือกสรรและนำไปเป็นเมนูพิเศษให้ลูกค้าของท่านได้ประทับใจต่อไปทาง UOKATSU THAILAND ยังมีทีมพนักงานขายคุณภาพที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกวันทุกเวลา ที่จะคอยดูแลแนะนำสินค้า และดูแลเรื่องคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและจริงใจสามารถติดตามสินค้าหรือติดต่อสอบถามรายการสินค้าได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebookhttps://www.facebook.com/sushikatsu.thailand?mibextid=LQQJ4dหรือ Instagram https://www.instagram.com/sushikatsu.thailand?igsh=NWFuODc0a3Nhb3U1ทาง Line Official ที่ @uokatsu.japan.th