iQIYI อ้ายฉีอี้ ส่งซีรีส์จีน My Heart มหัศจรรย์สัมผัสรักลงจอ ช่อง8 เริ่มตอนแรกพุธที่ 17 มกราคมนี้

ต้อนรับปีมังกร แบบยิ่งใหญ่เมื่อ โรส สตูดิโอ ภายใต้บริษัทอาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จับมือ iQIYI อ้ายฉีอี้ บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย นำซีรีส์จีนสุดพรีเมียม เรื่อง “My Heart มหัศจรรย์สัมผัสรัก” ซีรีส์แนว โรแมนติก แฟนตาซี มาลงจอให้แฟนซีรีส์แดนมังกรได้รับชมกันทางหน้าจอช่อง 8 งานนี้ได้นักแสดงชื่อดังระดับท็อปฟอร์มของจีนมาร่วมงานนำโดย “กู่ เจียเฉิง” นักแสดง และ นักร้องชื่อดัง ที่เคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง X NINE แถมยังเคยคว้ารางวัล ศิลปินที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งปี ในงาน The Shanghai Fashion Festival ประจำปี 2018โดยก่อนหน้านี้ กู่ เจียเฉิง เคยฝากผลงานซีรีส์บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ถึงสองเรื่องนั่นคือ The Case Solver 1 – 3 และ เพลงรักเพชฌฆาต (The Song of Glory) ประกบคู่กับ เฉิงเซียว นักแสดงสาวเจ้าบทบาท และนักร้องชื่อดัง เธอเป็นสมาชิกวง WJSN (Cosmic Girls) วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทสองสัญชาติ ประกอบไปด้วยสมาชิกจากเกาหลีและจีน 13 คน กวาดรางวัลการันตีฝีมือมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัลดาราหญิงผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นแห่งปี ในงานประกาศรางวัล SOHU Fashion Awards ครั้งที่ 11 ประจำปี 2023 และ รางวัลนักแสดงยอดนิยมแห่งปี ในงาน Rayli Beauty Awards ประจำปี 2021 มาแล้วอีกด้วย เฉิงเซียว เคยฝากผลงานซีรีส์บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) มาแล้วถึงสามเรื่องได้แก่ อาณาจักรวิญญาณ (The World of Fantasy), ปลุกสวรรค์สยบปฐพี (Legend of Awakening) และ แก๊งม่วนป่วนเยาวราช (Detective Chinatown) ร่วมด้วยนักแสดงที่จะมาสร้างประสบการณ์ความสนุกให้กับแฟนซีรีส์อย่าง หยางเจ๋อ, หวังอี้เฟย ฯลฯ ลงจอให้รับชมกัน ตอนแรก ในวันพุธที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 13.10 น. ทางช่อง8กดเลข27 ดูออนไลน์เวอร์ชันบนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.comโดยเป็นเรื่องราวของ อาณาจักรลี่หยวน เป็นที่ที่ใช้พลังวิญญาณเป็นหลัก ต่างจากหุบเขาซากวิญญาณที่ไม่มีพลังวิญญาณ ซึ่งหากใครไม่มีพลังวิญญาณก็มักได้รับอันตราย ทำให้ ลู่ชิงชิง(เฉิงเซียว) ผู้ซึ่งไม่มีพลังวิญญาณถูกห้ามออกจากจวนตั้งแต่เด็ก ทว่าลู่ชิงชิงกลับให้เด็กแถวนั้นเสกให้นางเป็นกระต่ายเพื่อแอบหนีออกไปเที่ยวเล่นนอกจวน ทำให้นางได้พบกับ หนานกงอี้ซิน (อ๋องจิ้น) โดยบังเอิญ ถูกเขาจับหิ้วหูกระต่ายขึ้นมา ทั้งคู่ใกล้ชิดกันไฝแดงที่ข้างหูลู่ชิงชิงเหมือนได้รับพลังวิญญาณก่อนที่นางจะกัดเขาแล้วรีบหนีกลับจวน ตอนนั้นเองที่ลู่ชิงชิงได้บังเอิญสัมผัสเข้ากับถุงกักขัง ถาวอู้ สัตว์ดุร้ายในอาณาจักรฉี่หยวน ทำให้ปลดปล่อยถาวอู้ออกมาและได้ขี่ถาวอู้บินไปตกในท้องพระโรงที่กำลังทำพิธีสวมหมวกให้องค์รัชทายาท หนานกงหมิงหยาง(หยางเจ๋อ)ถาวอู้ เมื่อเห็นลู่หงจูผู้ที่กักขังตนก็บุกโจมตีทันที เกิดการต่อสู้ในท้องพระโรงและลู่ชิงชิงกำลังจะถูกทำร้ายก็ถูกอ๋องจิ้นช่วยไว้อีกครั้ง ทั้งคู่ใกล้ชิดกันไฝแดงที่หูของทั้งคู่ถูกกระตุ้นและได้ดูดซับพลังวิญญาณ เมื่อกำลังจะถูกถาวอู้ทำร้ายจึงได้ปลดปล่อยเขตแดนวิญญาณออกมา ทำให้ถาวอู้ถูกจับขังได้อีกครั้งเพราะช่วยอ๋องจิ้นไว้ทำให้ลู่ชิงชิงไม่ถูกลงโทษที่เกือบทำให้พิธีสวมหมวกรัชทายาทล่ม แต่ก็ต้องมีการสืบสวนเหตุที่ถาวอู้หลุดออกมา ทำให้ฮองเฮาหาเหตุมอบกองกำลังพลังวิญญาณที่สองแก่ลู่หงจูเพื่อใช้ตรวจสอบ ลู่หงจูชวนอ๋องจิ้นไปดื่มสุราที่จวนเพื่อขอบคุณที่ช่วยพูดไม่ให้บุตรสาวได้รับโทษ ซึ่งอ๋องจิ้นก็รับปากเพราะต้องการไปสอดแนมลู่หงจู เพราะทั้งสองฝ่ายต่างตามหาหินพลังวิญญาณที่หายสาปสูญไปกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นของล้ำค่าของอาณาจักรฉี่หยวน มีผลในการสืบทอดบัลลังก์ลู่ชิงชิงและอ๋องจิ้นได้พบกันอีกครั้งเมื่อเขามาดื่มสุรา เกิดสาวใช้ในจวนกลั่นแกล้งกันและลู่ชิงชิงได้ใช้พลังวิญญาณต่อหน้าบิดาของนางทำให้บิดาอนุญาตให้นางออกจากจวนได้อย่างอิสระตั้งแต่นี้ และเมื่อลู่หงจูพาลู่ชิงชิงไปทดสอบพลังที่หอคอยฉี่หยวนก็พบว่านางมีระดับพลังวิญญาณระดับเจ็ด ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ลู่ชิงชิงคิดว่านางใช้พลังได้จากการกัดอ๋องจิ้น จึงพยายามเข้าหาเขา ซึ่งต่อมานางก็ได้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องกัดเขาก็สามารถใช้พลังได้เมื่ออยู่ใกล้ดูดซับพลังวิญญาณจากเขา ลู่ชิงชิงจึงพยายามเข้าหาเขาต่อไป เมื่อเขาเลี่ยงการเจอนาง นางก็ถึงกับแปลงกายเป็นถ้วยชาเพื่อเข้าหาเขา เรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ในซีรีส์เรื่อง “My Heart มหัศจรรย์สัมผัสรัก”ได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.10 น. ทางช่อง8กดเลข27 ดูออนไลน์เวอร์ชันบนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com