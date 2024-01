กว่า 6 ปีที่รอคอย!! “เคน นครินทร์” โพสต์ภาพคู่กับภรรยา “เชอรี่ กัณญมนต์” ขอบคุณ GFC ประกาศข่าวดีกำลังจะมีทายาทคนแรก

จุดพลุฉลองของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตต้อนรับปีมังกรทีเดียว สำหรับ เคน-นครินทร์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว The Standard หนึ่งในคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่น่าจับตามากของยุคนี้ ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยา เชอรี่ กัณญมนต์ และภาพอัลตร้าซาวด์ทายาทคนแรกหลังจากที่รอมานานกว่า 6 ปี พร้อมกับเปิดความในใจที่เห็นแล้วพาอมยิ้มผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว @kennakarin กับเรื่องราวที่เพื่อนจากหลากหลายแวดวงสังคมต่างเข้ามาแสดงความยินดีต้อนรับทายาทที่เฝ้ารอนานมา หลังจากที่ได้ทั้งคู่ได้จูงมือเข้ามาปรึกษากับ รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ที่ Genesis Fertility Center (GFC) ก็ได้ช่วยสานฝันต่อจิ๊กซอว์ให้ครอบครัวได้สมบูรณ์แบบมีลูกน้อยสมดั่งใจที่หวัง เป็นของขวัญล้ำค่าในชีวิตต้อนรับปีมังกรเคน-นครินทร์ เปิดความในใจผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว @kennakari “ Just the three of us 👶🏻 We're so excited to welcome our tiny member! Thank you @gfc.bangkok for your love and care 💕” พร้อมประกาศ จะเป็น "คุณพ่อแซ่บ"