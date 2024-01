“โบ ชญาดา” เผยคลิปสุดท้าย “ไฮโซดารณี” ขอไม่ต้องห่วง “ฝน” ลูกสาว ได้สายเลือดนักสู้ของแม่ (คลิป)

กรณีความสูญเสียอดีตแกนนำ นปช. เสียชีวิตอย่างสงบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการหลายคน ที่เคยร่วมงานกับเจ้าตัว หนึ่งในนั้นคือที่ได้โพสต์คลิปสุดท้ายอาลัยไฮโซดารณี ที่ได้ขอบคุณโบที่เป็นแฟนคลับเจ้าตัว พร้อมบอกว่าจดจำได้เสมอและคิดถึงเสมอ เวลาอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กของฝน วิรุฬกานต์ (ลูกสาว) จะอ่านคำนิยมของโบตลอด ขอให้โบและน้องอชิมีความสุขมากๆ เป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบ ไอเลิฟยูโดยโบ ชญาดา โพสต์แคปชั่นอาลัย ระบุว่า “We will never say goodbye, only goodnight 🤍 Love you too kaรู้จักคุณแม่ดาตั้งแต่โบเล็กๆ รอยยิ้มของคุณแม่ ยังคงเป็นพลังบวกที่ทำให้โลกสดใสเสมอ กราบขอบพระคุณแม่ดาสำหรับความรักและคำอวยพรที่มอบให้โบและครอบครัวนะคะ ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่เลย ไม่เจอคุณแม่เกือบ 20 ปี ได้คลิปนี้ส่งมาพร้อมรูปภาพคุณแม่เมื่อสองปีที่แล้ว แม่ดายังคงหุ่นดีและดูอ่อนวัยมากขอให้คุณแม่นอนหลับให้สบายนะคะ ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว ฝนเพื่อนรักของโบเข้มแข็ง ได้สายเลือดนักสู้ของคุณแม่มาเต็มๆค่ะ @fon_wiroonkan”