เด็กไทยกวาด 33 รางวัลโครงการ ASMOPSS ครั้งที่ 13 ที่ประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงศึกษาเร่งมอบรางวัล

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น

แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น การศึกษาปลูกปั่น เสร็จแล้วแสนงาม ...”

https://www.facebook.com/Asmopss.Thailand?mibextid=ZbWKwL

บริษัท ไมราห์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด , โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (หรือ วิทย์ครูป้อม ASCI) เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ ASMOPSS Thailand เพื่อไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐาน โดยในปีนี้ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาเป็นการส่งนักเรียนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 3 และโครงการ ASMOPSS จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13โดยในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีนักเรียนผู้แทนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าแข่งขันจำนวน 29 คน จากผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลทั้งหมด 107 คน และประเภททีมทั้งหมด 30 ทีม จาก 10 ประเทศ โดยนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลกลับมาทั้งหมด 33 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญรางวัลประเภทบุคคลจำนวน 25 รางวัล (เหรียญทองจำนวน 8 เหรียญ, เหรียญเงินจำนวน 8 เหรียญ, เหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ) และได้รับรางวัลประเภททีมจำนวน 8 รางวัล (รางวัลชนะเลิศ Best Team ระดับประถมศีกษาจำนวน 1 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 รางวัล), (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาจำนวน 2 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 รางวัล), (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาจำนวน 1 รางวัล, ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 2 รางวัล)นายนพ ชีวานันท์ (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวภายในงานว่า “ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากท่าน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีมีโอกาสได้พบกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเวทีการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติของโครงการแอสมอพส์ และรู้สึกได้ว่าพิธีมอบรางวัลในวันนี้ เปรียบเสมือนรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถในระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้ภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างงดงาม หากเปรียบน้อง ๆ นักเรียนทุกคนเป็นเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ผมต้องขอชื่นชมผู้ปกครองทุกท่าน ที่อยู่เบื้องหลังการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพบรรจงเลือกสรรพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ให้เติบโต และขอชื่นชมผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ที่อยู่เบื้องหลังการรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ย จนเมล็ดพันธุ์น้อยๆ กลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง อีกทั้งผมขอชื่นชมและขอบคุณคณะทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันตกแต่ง และฟูมฟักต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบใหญ่ กลายเป็นต้นไม้ที่สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่นได้ ที่สำคัญที่สุดผมขอชื่นชมนักเรียนทุกๆ คน ในความพยายามและความมุ่งมั่น ที่นำพาตนเองมาสู่วันแห่งความสำเร็จวันนี้ได้ ทั้งนี้ ด้วยความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่มีต่อการศึกษา กระผม เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเติบโตของต้นไม้ทุกต้นคงไม่หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้ แต่จะยิ่งออกดอก ออกผลและขยายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เติบโตและงดงามได้ต่อไป ดังบทประพันธ์กลอนของ มล.ปั่น มาลากุล ที่ว่านายธนากร แผลงเดช (ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ และที่ปรึกษาโครงการแอสมอพส์ ประเทศไทย (ASMOPSS Thailand) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2566 โครงการ ASMOPSS Thailand ทำการจัดการแข่งขันภายในประเทศ 2 รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 25,000 คน จาก 990 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยจำนวน 32 คน แบ่งออกเป็นผู้แทนการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 8 คน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 8 คน และนักเรียนผู้แทนประเทศลำดับสำรองวิชาละ 6 คน/ช่วงชั้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ASMOPSS และสำหรับในปีนี้ก็จะคัดนักเรียนจากทั่วประเทศอย่างเข้มข้นอีกเช่นเคย สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารทาง Facebook : ASMOPSS THAILAND ได้ครับ”โครงการ ASMOPSS Thailand จะเริ่มทำการคัดนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนไปแข่งขันต่อในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS ครั้งที่ 14 ปี 2567 โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในอีกไม่นานนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากโครงการ ASMOPSS THAILAND ได้ที่ Facebook : ASMOPSS THAILAND หรือ