แก๊ง The Sign ลางสังหรณ์ ชวนแฟนซีรีส์ชมบทสรุปสุดท้ายพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ 11 กุมภาพันธ์ นี้

ขึ้นเทรนด์ X อันดับ 1 ไปเรียบร้อยกับซีรีส์วายแนวบู๊แอคชั่นแฟนตาซี ผลงานคุณภาพอย่าง The Sign ลางสังหรณ์ ของ บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ที่ว่าด้วยเรื่องราวความรักความผูกพันและพันธนาการความรัก ความเชื่อทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพญาครุฑและพญานาค รวมถึงเรื่องราวของคดีปริศนาที่ต้องถูกแก้ไขด้วยหน่วยสืบสวนพิเศษ ซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งเรื่องกันแล้ว แต่ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาทั้งเรื่องของคดีรวมไปถึงจุดพลิกผันของความรักระหว่าง พญาธาร ที่ต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไป และเพื่อเอาใจแฟน ๆ ซีรีส์ ทางไอดอลแฟคทอรี่ได้เตรียมจัดงานรอบพิเศษขึ้นกับงานที่ชื่อว่า "ลางสังหรณ์ FINAL EPISODE" จัดฉายตอนสุดท้ายในโรงภาพยนตร์ พร้อมสิทธิ Fan Benefit ให้กับแฟนคลับได้พบปะ และใกล้ชิดสุดๆ กับเหล่านักแสดงนำในเรื่อง อาทิ “บิลลี่ - ภัทรชนน อ่อนสอาด”, “เบ้บ - ธนทัต พรรณวิริยะกุล”, “แทค - พงศกร สุเกียง”, “ภูม - ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย”, “แก๊ป - จักริน ภูริพัฒน์”, “เฮง - อัศวฤทธิ์ พินิตภาญจนพันธุ์” และ “เซอร์ไพรซ์ - ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน เปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 13 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ทาง Thaiticketmajor.comสามารถรับชม "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.40 น. ทางช่อง 3 กด 33 รับชมออนไลน์ได้ทางแอพ 3Plus และ ชมแบบ Uncut ได้ทาง Youtube : IDOLFACTORY OFFICIAL ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย พิมพ์ @TheSignIDF