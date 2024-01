เรียกว่าแซบรับวันเกิดเลยจ้า สำหรับนักแสดงสาว "ออม สุชาร์ มานะยิ่ง" ที่เพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ 36 ปี ไปหมาดๆ งานนี้เจ้าตัวมาในชุดเดรสสีดำหวานละมุนแต่แอบแฝงความเซ็กซี่เบาๆ พร้อมเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า "On my birthday I'm not just celebrating another year, I'm celebrating the uniqueness of being me."ท่ามกลางเพื่อนๆ คนบันเทิง และแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรกันอย่างมากมาย พร้อมทั้งชมว่าสาว "ออม สุชาร์" หน้าเด็กเว่อร์อีกต่างหาก