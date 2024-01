อดีตสมาชิกวง KING & PRINCE  SHO HIRANO, YUTA JINGUJI และ YUTA KISHI รวมตัวในฐานะวง “NUMBER_I” พร้อมซิงเกิลใหม่ “GOAT”

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (1 มกราคม 2024) - อดีตสมาชิกวงเจป็อปสุดฮอต King & Prince กลับมารวมตัวเพื่อฟอร์มวงดนตรีใหม่อันน่าเร้าใจในชื่อ Number_I (นัมเบอร์_ไอ) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 สมาชิก อย่าง Sho Hirano (โช ฮิราโนะ) , Yuta Jinguji (ยูตะ จินกูจิ) และ Yuta Kishi (ยูตะ คิชิ) พร้อมฝากผลงานเพลงอันน่าจดจำ ภายใต้ค่ายเพลงแถวหน้าที่ชื่อว่า TOBEชื่อวง Number_I สื่อความหมายแสนลึกซึ้งถึง “เพียงหนึ่งเดียว” และ “ความรัก” ซึ่งไม่เพียงสื่อสารไปถึงแฟนเพลง แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะสำรวจและก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคบนเส้นทางสายดนตรีไปด้วยกัน Number_I เผยให้เห็นโฉมใหม่อันน่าทึ่งของกลุ่มศิลปินที่โดดเด่นและเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ทันทีที่ซิงเกิลที่น่าจับตาอย่าง GOAT ถูกปล่อยออกมา พวกเขาก็พร้อมเริ่มต้นการเดินทางกับความตั้งใจที่จะกำหนดนิยามใหม่ในวงการเพลง ชื่อเพลง GOAT มาจากคำว่า Greatest Of All Time หรือผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ซึ่งไม่เพียงตั้งใจสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ของสามหนุ่ม Number_I เท่านั้น แต่ยังประกาศก้องว่า เพลงใหม่นี้นับเป็นจุดสูงสุดในฐานะศิลปินของพวกเขาอีกด้วยแฟนเพลงสามารถรับฟังและอินไปกับซิงเกิลใหม่ที่มาพร้อมแนวดนตรีอันแตกต่างได้ในหลากหลายระบบสตรีมมิ่ง ทั้งยังสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอตัวเต็มทางช่อง YouTube ออฟฟิเชียลของ Number_I ที่จะช่วยเติมเต็มอรรถรสการฟังเพลงด้วยงานภาพอันน่าทึ่งสัมผัสประสบการณ์ดั่งต้องมนตร์ของเพลง"GOAT" here รวมถึงมิวสิกวิดีโอที่น่าหลงใหลได้ https://www.youtube.com/watch?v=dcGu-yn06c4 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงNumber_Iเพื่อสร้างเทรนด์และปรากฎการณ์ทางดนตรีไปด้วยกันติดตาม NUMBER_I: