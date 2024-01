ขุดวีรกรรม “แอมมี่” กับ หญิงทั้ง 4 แฉกันฉ่ำ

ทำเอาโซเชียลช่วยกันขุดให้พรึบ จนติดเทรนด์ X (ทวิตเตอร์) อันดับหนึ่ง กับวีรกรรมชายแท้ ของนักร้องหนุ่มหรือที่เคยทำกับแฟนเก่าในอดีต เพราะดูท่าแล้วคบใครก็จบไม่สวยสักคน หลังล่าสุดมีกรณีถูกโยงว่าเป็นนักร้อง ท้องไม่รับ แถมยังบล็อกหนี ทำฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าพร้อมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะไม่อยากให้ลูกโตมา ในครอบครัวที่พ่อคิดจะทำร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้เริ่มจากวีรกรรมแรกที่ทำกับภรรยาแต่ง อย่างสาวที่มีลูกสาวด้วยกัน 1 คน โดยตอนนั้นก็แฉกันฉ่ำ เพราะเมื่อจับได้ว่าแอมมี่มีกิ๊กนอกใจ เจ้าตัวก็โพสต์ฉะแบบรัวๆ ทั้งข้อความและรูปภาพ โดยลงรูปชุดชั้นในสีดำของผู้หญิง และได้แท็กไปหา @titysikamahn ซึ่งคาดว่าเป็นกิ๊กของอดีตสามี พร้อมเขียนแคปชั่นว่า #ลืมไส้ในมาเอาไปให้ไวด้วยค่า #ส่วนสามีที่พี่ลืมไว้ #ไม่เป็นไร #ไม่ต้องคืนก็ได้จ้าาาาา Bitch please, your birth certificate is an apology letter from the condom factory.”คนถัดมาเป็นสายนักร้องด้วยกัน อย่างสาวกับการเป็นแฟนกันแบบลับๆ เพราะหนุ่มแอมมี่ ขอไม่ให้เปิดตัว ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวได้เป็นฝ่ายออกมายอมรับเองในภายหลัง โดยเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “ความจริงผมกับวีเราเคยคบกันมาได้ 1 ปีกว่าๆ แต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วครับ การที่น้องวีต้องออกมาโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเป็นเพราะผมเป็นคนเริ่มต้นไว้เอง ผมขอให้น้องปิดมาตั้งแต่แรก ผมทำเพื่อปกป้องน้องเค้า แต่ในอีกทางผมยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าผมก็ทำไปเพราะปกป้องตัวเองเหมือนกัน จนบางครั้งน้องเองก็รู้สึกว่าผมไม่ให้เกียรติ และอึดอัดทุกครั้งที่ต้องโกหกต่อหน้าพี่ๆ สื่อมวลชน ผมออกมาพูดเพราะแน่นอนมีคนไม่น้อยที่รับรู้ถึงความสัมพันธ์จริงๆ ของเรา และการที่มีคนออกมาต่อว่าน้องโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับการปกปิดของเรามันทำให้ผมไม่สบายใจ ผมเลยอยากออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ แก้ไขสิ่งที่ผมเริ่มเอาไว้ และถือเป็นการขอโทษที่ทำให้น้องต้องเดือดร้อน #แอมมี่”ต่อมากับบิวตี้บล็อกเกอร์คนสวยที่ตอนนั้นก็กำลังเป็นว่าที่เจ้าสาว แต่สุดท้ายก็ได้เลิกรากันแบบจบไม่สวย แถมยังมีข่าวลือเกี่ยวกับมือที่สามด้วย โดยฝ่ายหญิงได้โพสต์ไอจีส่งท้ายไว้แซบๆ ว่า “สงสารเหยื่อคนต่อไป” ก่อนจะลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีและคนล่าสุดกับสาวลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดัง ที่ได้ออกมาเผยว่าตัวเองตั้งท้องได้ 3 เดือน และเพิ่งมารู้หลังเลิกรากับแฟนหนุ่ม แต่เมื่อไปบอกให้อีกฝ่ายทราบ ฝ่ายชายกลับไม่เชื่อ แถมยังบล็อกหนี เจ้าตัวเลยตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมบอกแม้จะยังรักอยู่ แต่ไม่อ้อนวอนให้กลับมา ขอแค่มาตรวจเลือด เพราะไม่อยากให้ลูกโตมา ในครอบครัวที่พ่อคิดจะทำร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งงานนี้ถึงสาวเมรีจะไม่ได้บอก ว่าฝ่ายชายที่พูดถึงนั้นเป็นใคร แต่แฟนหนุ่มคนล่าสุดของเธอก็คือ “แอมมี่” นั่นเอง