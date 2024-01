แอนนา แอนด์ เอเอ็นซี ทีเอช ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับรางวัลสุดปังในงาน “THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023”

การันตีความสำเร็จอีกขั้นสำหรับที่ได้รับรางวัลสุดปังในงานในสาขา “The Masterpiece Of Influential Ceo” บริหารงานโดยซีอีโอคนเก่ง “จิราภรณ์ ทัศบุตร” ณ THE CRYSTAL BOX ชั้น 19 GAYSORN URBAN RESORTซึ่งงาน “THBA 2023 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023” (ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ อวอร์ดส 2023) ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่การันตีคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับไปสู่มาตรฐานระดับสากลโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง “รายการอายุน้อยร้อยล้าน” โดย “ก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” และ บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (WIN WIN PRPLUS) ผู้นำแห่งวงการสื่อประชาสัมพันธ์ และเอเจนซี่ บริษัทงานโดย “ทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์” ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมายาวนานกว่า 20 ปี