“เกทเวย์ แอท บางซื่อ" ฉลองเทศกาลคริสต์มาส มอบความสุขส่งท้ายปี ด้วยต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่เพื่อชาวบางซื่อ พร้อมกระจายความสุขไปกับ “โรส ศิรินทิพย์”

ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ภายใต้ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในเครือ AWC จัดงาน The Season of Happiness 2024 ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มกราคม 2567 พร้อมเปิด Lifestyle โซนใหม่ “เพลิน พาร์ค” เพื่อเป็นจุดเช็คอินย่านบางซื่อเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมาและเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม วันคริสต์มาสที่ผ่านมา กับกิจกรรมที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศของงาน " The Season of Happiness 2024" จัดขึ้นบริเวณลานอีเวนท์ฮอลล์ ชั้น M ที่เต็มไปด้วยความสุข จากการเปิดเวทีเรียกรอยยิ้ม ของเหล่าแฟนคลับตัวน้อย ด้วยโชว์ของเหล่าซานตาคลอส แซนตี้ และกวางเรนเดียร์ ก่อนที่ โรส ศิรินทิพย์ จะขึ้นเวทีมาพร้อมเพลงเพราะๆ ที่ขนมาครบทั้งเพลงดัง เพลงฮิต สมกับเป็นเทศกาลแห่งความสุขแบบจัดเต็มในครั้งนี้ รวมถึงเพลงตามคำขอจากแฟนคลับ ที่มานั่งรอชม กันแบบเต็มพื้นที่ และพิเศษสุด กับเพลงเมดเลย์ ฉลองเทศกาลคริสต์มาส ที่โรส เตรียมมาร้องกับแฟนเพลง กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งถือว่าเป็นมินิคอนเสิร์ต สุดชิลในบรรยากาศสุดอบอุ่น ส่งท้ายปลายปีถือเป็นโมเมนต์แห่งความสุขของการเฉลิมฉลองแบบใกล้ชิด รวมถึงความสุขที่กระจายไปพร้อมกับขบวน Happiness Troop ที่มาส่งมอบความสนุกและภายนอกศูนย์การค้าฯ ได้เนรมิตต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าได้มาร่วมถ่ายรูปเช็คอิน และฟินไปกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี บริเวณ “เพลิน พาร์ค” พื้นที่โซนใหม่ที่ทางศูนย์การค้าฯ ได้เปิดขึ้น เพื่อเติมเต็มความหลากหลายให้แก่ทุกไลฟ์สไตล์ของชาวบางซื่อ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Best ALL Day Lifestyle Market and The Best Night-time Lifestyle Hangout เหมาะกับบรรยากาศการ การปาร์ตี้เฉลิมฉลอง พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ กับต้นคริสต์มาสสุดอลังการ ที่รายล้อมไปด้วยไฟประดับ ที่ทางศูนย์การค้าฯ ตั้งใจอยากให้เป็นจุดเช็คอินอัพโซเซียลให้แก่ชาวบางซื่อและใกล้เคียงโค้งสุดท้ายกับเทศกาลเฉลิมฉลอง ความสุขจากโปรโมชั่นสุดคุ้ม ตลอดทั้งวัน เพื่อแทนคำขอบคุณจากทางศูนย์การค้าฯ กับแคมเปญโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 50% จากพันธมิตรร้านค้าชั้นนำ พร้อมร่วมรับสิทธิ์แลกรับของรางวัลพิเศษอีกมากมายกินหรือช้อป ภายในศูนย์การค้าฯ กระหน่ำแจกความสุข กับโปรโมชั่นส่งท้ายปี*- ครบ 1,500 บาท เลือกรับ Gift Voucher หรือของสมนาคุณ จากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วม รายการ หรือ- ครบ 3,500 บาท รับกระเป๋า Limited Edition (มูลค่า 599 บาท) ฟรี!พิเศษ!! ช้อปครบทุก 500 บาท ขึ้นไป(ต่อใบเสร็จ) รับสิทธิ์ Lucky Draw (E-Coupon) พร้อมของรางวัลจากกลุ่มโรงแรมในเครือ AWC ประกอบไปด้วยรางวัลที่ 1 ห้องพักสุดหรู Deluxe Pool Villa จากโรงแรมบันยันทรี สมุย พร้อมอาหารเช้า 3 วัน 2 คืนสำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 65,000 บาท จำนวน 1 รางวัลรางวัลที่ 2 ห้องพักสุดหรู Deluxe Garden Pool Suite จากโรงแรมบันยันทรี กระบี่ พร้อมอาหารเช้า 3 วัน 2 คืนสำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัลรางวัลที่ 3 บัตรกำนัลรับประทานอาหาร 2 ที่นั่งจากห้องอาหาร Goji Kitchen+Bar จากโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค มูลค่า 5,412 บาท จำนวน 1 รางวัลเต็มอิ่มไปกับเทศกาลของขวัญส่งท้ายปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ ที่ทางศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ จัดให้พร้อมพุ่งตัวไปช้อปปิ้งได้ในงาน "The Season of Happiness 2024" ช้อปสนุกส่งท้ายปลายปีกับสินค้าสุดพิเศษลดถึง 50% ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มกราคม 2567 นี้ กับศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ความสุขที่พร้อมสรรพสำหรับทุกครอบครัว*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด#ฉลอง5ปีที่เกทเวย์แอทบางซื่อ #5thAnniversaryGatewayatBangsue #GatewayatBangsue5th #GatewayatBangsue5 #Ajourneyoflove5