“พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?” EP.9 ทุบสถิติเทรนทวิตเตอร์ (X) ครองอันดับ 1 สำเร็จ จิ้นเกินต้าน! STAR HUNTER จัดแฟนไซน์ “ว้ากไปทั่ว ทัวร์ 4 ภาค” ใกล้ชิดสุดฟิน!

ทุบสถิติเทรนทวิตเตอร์ (X) ดัน #LoveseniorEP9 ครองอันดับ 1 สำเร็จ และยังติดเทรนโลก อันดับที่ 14 อีกด้วย สำหรับซีรีส์ Girl’s Love “พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?” (LOVE SENIOR THE SERIES) โดยมีคิวลาจอในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เรียกว่าเข้มข้นจนหยดสุดท้าย ทางค่าย STAR HUNTER ENTERTAINMENT จึงจัดงาน LOVE SENIOR WATCH PARTY เพื่อให้เหล่าแฟนคลับ “พี่ว้ากคะฯ” ได้ร่วมชมตอนจบก่อนใคร ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ที่งานนี้เปิดขายไม่ถึง 2 ชั่วโมง บัตรก็ SOLD OUT แรงเกินต้าน! ทำให้เกิดโปรเจกต์ FANSIGN LOVE SENIOR THE SERIES : ว้ากไปทั่ว ทัวร์ 4 ภาค เอาใจแฟนคลับต่างจังหวัด พร้อมเปิดขายบัตรวันแรก ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567พลาดงานนี้! ถือว่าอด! กับความพิเศษที่คุณจะได้ร่วมเก็บโมเมนต์ความประทับใจ พร้อมกระทบไหล่ 4 นักแสดงนำ กับ สองสาวคู่จิ้นเคมีสุดคิ้วท์ อันดา - อนันตา เตียวิรัตน์ และ ลูกแก้ว - กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคู่หลักของเรื่อง พร้อมด้วย นุ่น - ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ และ แพรวา - พุทธิชา บุญมาศ คู่รองของเรื่อง “พี่ว้ากคะ รักหนูได้มั้ย!?” (LOVE SENIOR THE SERIES) ที่จะไปร่วมงาน FANSIGN LOVE SENIOR THE SERIES : ว้ากไปทั่ว ทัวร์ 4 ภาค เสิร์ฟความฟินกันถึงที่ ตามตารางดังนี้- วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี- วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่- วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่- วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่นโดยเปิดขายบัตร 2 ราคาบัตร VIP ราคา 890 (จำกัด จำนวน 60 ท่าน)บัตร ปกติ ราคา 590 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)ห้ามพลาด! สามารถซื้อบัตรได้ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567ติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์ พี่ว้ากคะ…รักหนูได้มั้ย!? | Love Senior The Series ได้ทางInstagram : @loveseniortheseries https://instagram.com/loveseniortheseriesTwitter : @lovesenior_th https://x.com/lovesenior_thหรืออัพเดตเพิ่มเติมจากออฟฟิเชียล Star Hunter Entertainment ได้ทางWebsite : https://starhunterent.com/Facebook Fanpage : Star Hunter Entertainment https://www.facebook.com/starhunterstudio/Youtube : Star Hunter Entertainment https://youtube.com/@StarHunterEntertainmentInstagram : @starhunter_entertainment https://instagram.com/starhunter_entertainmentTwitter : @starhunter_ent https://twitter.com/starhunter_entTikTok : @starhunter_ent https://www.tiktok.com/@starhunter_ent#AndaAnunta #LookkaewKamollak #LoveSenior #พี่ว้ากคะรักหนูได้มั้ย #LoveSeniorTheSeries #StarHunterEntertainment #GMM25 #WeTV