“LAST CHANGES” ศิลปินหน้าใหม่มาแรง ได้ “หมู BIG ASS” ควบโปรดิวซ์เซอร์-ผกก. MV ในซิงเกิ้ลแรก “นาฬิกา”

สามารถส่งข่าวสารด้านดนตรี เพลง มาได้ที่อีเมล skbon109@hotmail.com

ประโยคนี้เหมาะสมเป็นอย่างมากกับวงดนตรีป๊อปร็อก ที่เกิดจากการรวมของเพื่อนทั้ง 4 คน ที่ต่างคนต่างเคยแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ในชีวิตจริงของตัวเองจนกระทั่งวันและเวลาหมุนจนถึงช่วงเวลาอันเหมาะสม พวกเขาจึงกลับมารวมตัวกันเพื่อสานความฝันที่เคยค้างคาเอาไว้ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในซิงเกิ้ล ”เพลงนี้ทางวง Last Changes ได้ “มารับหน้าที่โปรดิวซ์เซอร์ทั้งตัวเพลง แถมยังควบตำแหน่งผู้กำกับมิวสิควิดีโอไปในตัวด้วยนอกจากนี้ยังได้ “” นักแต่งเพลงตัวท็อปจาก Mango Team มารับหน้าที่จรดปากกาเขียนเนื้อเพลงให้ แถมเพลงนี้ยังบันทึกเสียงกันที่ Kandee Studio ของ “” การันตีคุณภาพซาวนด์ของเพลงนี้ได้อย่างแน่นอนดนตรีในเพลง “” มาในสไตล์ป๊อปร็อกฟังง่าย ไพเราะ มาพร้อมกับเนื้อหาที่สร้างกำลังใจให้ใครก็ตามที่ได้ฟังจะต้องมีแรงมูฟออนจากความผิดหวัง ความเจ็บปวดที่มาจากการสูญเสียใครซักคนที่เรารัก ซึ่งเรื่องราวของเนื้อหาภายในเพลงยิ่งเด่นชัดจากภาพที่เล่าออกมาผ่านตัวมิวสิควิดีโอสำหรับสมาชิกวง Last Changes ประกอบไปด้วย(เทพ) : ร้องนำปัจจุบันควบตำแหน่งเจ้าของธุรกิจส่วนตัว(เต้) : กีตาร์ปัจจุบันเป็นยูทูปเบอร์ช่อง "TeTae Rock You" มีผู้ติดตามมากถึง 2.27 แสน เคยมีผลงานออกอัลบั้มเพลงบรรเลงกีต้าร์ 2 อัลบั้ม และเคยเข้าชิงสาขาเพลงบรรเลงยอดเยี่ยม Season Awards ครั้งที่ 32 / ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 กีต้าร์ เกรด 8 สถาบัน Trinity College London ประเทศอังกฤษ ปี 2016 (คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ) / ร่วมออกผลงานกับศิลปิน มือกีต้าร์ระดับประเทศ อาทิ หมู คาไลโดสโคป, เอก แบล็กเฮด และบอม สินเจริญบราเธอร์ / แชมป์โซโล่กีต้าร์ตัวแทนประเทศไทย Trinity Rock & Pop Soul ปี 2015 และรางวัลอีกมากมาย(ต๊ะ) : เบสต๊ะเคยรับหน้าที่แบคอัพให้กับศิลปินและรายการทีวี รวมถึงเดินสายเล่นดนตรีต่างประเทศมาก่อน(ต่อ) : กลองปัจจุบันเล่นดนตรีเป็นอาชีพหลักและเป็นช่างถ่ายภาพ######################