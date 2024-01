จากเด็กน้อยในวันนั้น สู่ว่าที่เจ้าสาว "ดาด้า สุชาดา" ผู้รับบท "มณีจันทร์" ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานแล้ว

เชื่อว่าหลายคนยังจำภาพเด็กน้อยหน้าหวาน ผู้รับบท "มณีจันทร์" วัยเด็ก ในภาพยนตร์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" กันได้อย่างแน่นอน ล่าสุด "ดาด้า สุชาดา เช็คลีย์" เตรียมสละโสดหลังแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานโดยสาว "ดาด้า สุชาดา" ได้โพสต์ภาพคู่แฟนหนุ่ม แถมโชว์แหวนเพชรเม็ดเป้งที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแคปชั่น "The day that yes means forever เซอร์ไพรส์มาก ไม่เอะใจเลยสักนิด ใครจะไปคิดว่าจะโดนขอแต่งงานกลางร้านอาหาร ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ว่าทำไมไม่ให้สั่งของหวานเอง บอกสั่งไว้ให้แล้ว พอของหวานมาถึงก็กลายเป็นของหวานจานที่พิเศษที่สุดในโลก หนูขอบคุณพี่ ที่ดูแลหัวใจหนูอย่างดีมาตลอด ไม่เคยทำให้หนูเสียใจเลย หนูสัญญา นับจากนี้ไม่ว่าจะต้องผ่านอะไรในชีวิต พี่จะมีหนูอยู่เคียงข้าง บทความต่อไปในชีวิตของเราจนถึงตอนสุดท้าย เราจะมีกันและกัน หนูรักพี่นะคะ"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก