ดาราหนุ่ม "คัง คยองจุน" โดนฟ้องแอบแซ่บเมียชาวบ้านทั้งที่ตัวเองก็แต่งงานแล้ว

ตามรายงาน คัง คยองจุน ถูกฟ้องร้องเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พร้อมระบุค่าเสียหาย 50 ล้านวอน (1.3 ล้านบาท) จากสามีของหญิงสาวที่แต่งงานแล้ว โดยเขากล่าวว่า "คังคยองจุนเข้ามาแทรกแซงการแต่งงานของเราและทำลายมัน"สามีของฝ่ายหญิงกล่าวหาว่า คังคยองจุน และภรรยาของเขาทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานในอาคารเดียวกัน จนได้ลักลอบมีความสัมพันธ์กัน "คังคยองจุนมีความสัมพันธ์กับภรรยาของผม โดยรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ผมมีหลักฐานที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้"ขณะที่ต้นสังกัดของ คังคยองจุน ยืนยันว่าเขาได้รับทราบเรื่องแล้ว และอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิด ข่าวอ้างคำพูดของเขาว่า "ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ยังไม่เห็นรายละเอียดของคดี แต่คิดว่ามีความเข้าใจผิด"เมื่อถูกถามว่าเขามีความสัมพันธ์กับภรรยาของผู้ฟ้องหรือไม่ มีรายงานว่า คังคยองจุน บอกกับสื่อว่า "ผมไม่รู้ว่าทำไมผมต้องบอกคุณเรื่องนั้น"โดยตัวของ คัง คยองจุน เองก็แต่งงานแล้วกับนักแสดงสาว จางชินยอง ในปี 2018 แล้ว และมีลูกด้วยกัน 2 คนคัง คยองจุน วัย 40 ปี เปิดตัวครั้งแรกในซิทคอมเรื่อง Nonstop ซีซั่นที่ 5 ในปี 2003 และเป็นพิธีกรรายการ Music Bank ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2005 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2006 มีผลงานการแสดงทั้งในฐานะตัวละครสมทบในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ดัดแปลงจากมังงะเรื่อง To the Beautiful You และได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Flower of Revenge, Two Women's Room และ A Daughter Just Like You