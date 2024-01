“MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2024” ทุบทุกสถิติการจัดงานเคาท์ดาวน์ในไทยยกทัพศิลปิน “เป๊ก-ลิปตา-เอฟฮีโร่-แว่นใหญ่-วิโอเลต” ยิงพลุฉลองสุดอลังกลางทะเล

ซึ่งในปีนี้เปลี่ยนสถานที่จัดงานมาอยู่ริมชายหาดพัทยาที่มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร ตลอดทั้งสามวันอัดแน่นไปด้วยมวลมหาประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างคึกคักโดยในวันที่สามของงาน (31 ธ.ค.) ยังคงให้ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น E29 เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานและร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงานบรรยากาศงานในวันนี้เปิดเวทีคอนเสิร์ตด้วยศิลปินสาวเสียงทรงพลัง วี-วิโอเลต วอเทียร์ ด้วยดนตรีจังหวะน่ารักอย่าง Heartbeat และ กักตัว ต่อด้วยเพลงสไตล์นุ่มลึกเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ “I’d do it again” และ “All that I can do” ตามด้วยเพลงช้าสลับเร็วแต่เสน่ห์กระชากใจ “จินตนาการ”, “ระวังเสียใจ”, “ไม่อยากคุย”, “Toxic”, “ถ้าเธอ” ส่งท้ายด้วยเพลงที่ทำให้ทุกคนในงานฟิน อย่างเพลง ตั้งแต่มีเธอ ฉันมีความสุขหมดแสงสุดท้ายของปีหลังพระอาทิตย์ตกดิน พบกับศิลปินเจ้าพ่อเพลงเศร้า พีธ พีระ มาเปิดด้วยเพลงฮิตตลอดกาล “ความรักดี ๆ อยู่ที่ไหน”, “ผ่านมาแค่ให้จำ” และซิงเกิ้ลล่าสุด “เกลียดความบังเอิญ” ลากยาว ๆ กับลิสเพลงเศร้าเคล้าบรรยากาศริมหาด ได้แก่เพลง “คนรักคนที่สอง”, “เจ็บกว่าจาก”, “เพราะใจมันแคบ”, “หากย้อนเวลากลับไปได้”, “รักเขาไปก่อนดีไหม” และตบท้ายด้วยความมันเอาใจผู้ชมกับเพลง “ตาสว่าง”มาต่อกันที่ศิลปินดูโอ้อารมณ์ดีกับวง ลิปตา ครึกครื้นรับลมริมหาดแบบยาว ๆ ไปกับเพลง “ไปอยู่ที่ไหนมา”, “ลองคุย”, “ซูรูปาก้า”, “Good luck” พร้อมศิลปินมากฝีมือมาร่วมแจมอย่าง กันชาร์ลี มาร่วมเอ็นเตอร์เทนความสนุกด้วยลิสเพลงฮิตมากมาย อาทิ “แนะนำให้เป็นแฟนเรา”, “แฟน”, “นี่ฉันเอง”, “Mr. Everything”, “ดาวหางฮัลเล่ย์”, “อยากมีแฟนแล้ว” ตบท้ายด้วยเพลงดังแห่งยุค “ทักครับ”ไม่รอช้าอินกันต่อเนื่องกับศิลปินดูโอ้รักษาแผลใจ มน โมนิค และ แว่นใหญ่ ประชดความเหงากับทัพเพลงเศร้ายาว ๆ ไม่ว่าจะเป็น “เงา”, “หัวหิน”, “อยู่คนเดียว”, “อย่าให้ฉันคิด”, “ทรมาน”, “ไปได้ดี”, “ลืมไป”, “เจ็บจนพอ” และสามเพลงสุดท้ายทำเอาคนดูต้องโยกตามทั้งหาด “ฉันต้องคู่กับเธอ”, “เป็นทุกอย่าง” และ “ขอบคุณ”จากนั้นถึงช่วงเวลาจับฉลากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณสรรวรส พุทธเจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดรถเล็ก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบรางวัลใหญ่ รถปิกอัพ ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นสเปซแค็บ มูลค่า 720,000 บาท ให้กับ คุณศุภกร เย็นภิญโญ จากจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วไปสนุกกันต่อกับศิลปินสไตล์เพลงเศร้าไม่เคยเก่าไม่เคยตกยุค บอย พีชเมกเกอร์ ประเดิมด้วยลิสเพลง “เนื้อคู่”, “การเปลี่ยนแปลง” , “ช่างไม่รู้เลย” เซอร์ไพรส์ผู้ชมในงานด้วยการกลับมาร่วมวงเฉพาะกิจอีกครั้งกับอดีตเพื่อนร่วมวงอย่าง พีธ พีระ ในเพลง “เหงา” และ “สุดท้าย” จากนั้นจัดหนักสไตล์ร็อคพาคนดูกระโดดกันทั้งหาดด้วยเพลง “โปรดส่งใครมารักฉันที”, “กลับมา”, “คุกเข่า”, “วัดใจ”, “ส่วนเกิน” และปิดท้ายด้วยเพลงประจำตัว “เรื่องบนเตียง”ก่อนเรียกเสียงกรี๊ดสุดเสียงจากชาวนุช พร้อมเปิดตัวศิลปินขวัญใจวัยรุ่นอย่าง เป๊ก ผลิตโชค ทักทายแฟนเพลงด้วยเพลงทัชใจอย่าง “Nobody” และ “Sorry” ตามด้วยสองเพลงกินใจคนพัทยา “อย่าบอกให้ใครรู้”, “ช่วยรับที” ชวนแฟนคลับโยกไปกับสามเพลงสไตล์หลวงผลิต “Get to know u”, “Touch my body”, “Night Bird” ปิดท้ายด้วยสองเพลงฮิตที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่าง “ไม่มีใครรู้” และ “First Lady”ปลุกชายหาดให้สั่นสะเทือนกับศิลปินแร็พโหดฮิตทุกยุคสมัย กอล์ฟ.เอฟฮีโร่ ขนทัพเพลงเบสแน่น อาทิ “เสือสิ้นลาย”, “คิด(แต่ไม่)ถึง” , “จำเก่ง”, “คอแห้ง” ชวนคนดูกอดคอเพื่อนแล้วโยกด้วยเพลง “มีแค่เรา”, “Money Honey”, “จำเลยรัก”, “The Rapper”, “ซุปเปอร์ไซย่า” ฯลฯพร้อมปิดท้ายความยิ่งใหญ่ด้วยการเข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลังข้ามปี พร้อมการจุดพลุเฉลิมฉลองสุดอลังกลางทะเลนานกว่า 10 นาที โดยมี คุณธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของเมืองพัทยาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกันนับถอยหลังวินาทีสำคัญสวัสดีปีใหม่กับนักท่องเที่ยวภายในงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นการส่งท้ายการจัดกิจกรรมในปีนี้อย่างแฮปปี้