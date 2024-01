Universal โค่นแชมป์ 8 ปี อย่าง Disney ครองตำแหน่งสตูดิโอทำเงินสูงสุดแห่งปี 2023

นับเป็นครั้งแรกในรอบแปดปีที่สตูดิโอภาพยนตร์อื่นเอาชนะ Disney เป็นแชมป์สตูดิโอแห่งปีได้ โดยในปี 2023 Universal แซงหน้า Disney ด้วยรายได้รวม 4,907 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Variety สตูดิโอ Universal ส่งหนังฉายโรงภาพยนตร์มากถึง 24 เรื่อง และหลาย ๆ เรื่องก็กลายเป็นภาพยนตร์ฮิต ซึ่งรวมถึงมหากาพย์สงครามโลกครั้งที่สองของคริสโตเฟอร์ โนแลน Oppenheimer, ภาพยนตร์สยองขวัญ M3GAN และภาพยนตร์การ์ตูนจากเกมดัง Super Mario Bros.Disney ยังคงรักษาอันดับที่สองด้วยผลงานอย่าง Guardians of the Galaxy Vol. 3, Indiana Jones and the Dial of Destiny และ The Little Mermaid และภาพยนตร์อื่นๆ อีกรวม 14 เรื่อง ซึ่งน้อยกว่า Universal 10 เรื่อง ยอดรวมของ Disney ในปี 2023 อยู่ที่ 4,827 ล้านดอลลาร์สามอันดับแรกตกเป็นของ Warner Bros. ที่มีผลงานเด่นคือ Barbie และทำรายได้รวมตลอดทั้งปีไป 3,840 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย Sony รายได้รวม 2,090 ล้านดอลลาร์ และ Paramount รายได้รวม 2,030 ล้านดอลลาร์