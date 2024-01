"แจ็ก แบล็ก" เตรียมรับบท "สตีฟ" ใน Minecraft ฉบับภาพยนตร์

แจ็ก แบล็ก เตรียมร่วมแสดงในภาพยนตร์ Minecraft โดยเขาจะรับบทำเป็น "สตีฟ" ตัวละครสุดฮิตของเกม ขณะที่ เอมมา ไมร์ส, แดเนียล บรูกส์ และ เซบาสเตียน ยูจีน แฮนเซน จะร่วมแสดงด้วย และยังมีรายงานว่าผู้สร้างกำลังเจรจากับ เจสัน โมมัว อยู่ด้วยแจ็ก แบล็ก เพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายจากการให้เสียงเป็นตัวละครตัวร้ายใน Super Mario Bros. แต่สำหรับ Minecraft เขาจะได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องบ้างMinecraft วิดีโอเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีอิสระในการสำรวจโลก 3 มิติ ที่สร้างด้วยกราฟฟิกบล็อกเหลี่ยม ๆ ออกมาเป็นภูมิประเทศที่แทบไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้เล่นจะต้องสำรวจ และเก็บเกี่ยววัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อคราฟต์อุปกรณ์และไอเทม รวมถึงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆMinecraft เป็นเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลด้วยยอดขายที่มากกว่า 238 ล้านชุด และมีผู้เล่นที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนเกือบ 140 ล้านคนโดยเกมวางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2011 และที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะดัดแปลงเกมนี้เป็นภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี 2014 แล้ว โดย เจเร็ด เฮส แห่งหนัง Napoleon Dynamite และ Nacho Libre เป็นผู้พัฒนาโปรเจ็คภาพยนตร์ Minecraft เป็นหนึ่งในหนังจากวิดีโอเกมที่ฮอลลีวูดกำลังพยายามจะดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ หลังเมื่อปีที่แล้วผู้สร้างหนังเริ่มประสบความสำเร็จในการดัดแปลงเกมฮิตให้เป็นซีรีส์ หรือภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Super Mario Bros. ที่ทำเงินติดอันดับหนังทำเงินสูงสุดแห่งปี และซีรีส์จากเกม The Last of Us ก็ฮิตถล่มทลาย และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ดีที่สุดแห่งปี