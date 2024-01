5 เหตุผลที่ Marry My Husband (สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ) เป็นซีรีส์ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด

ผู้กำกับแท็กทีมนักแสดงและร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่อง Marry My Husband (สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ) ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวอันน่าติดตามของ “คังจีวอน” (พัคมินยอง) หญิงสาวที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของสามีและเพื่อนสนิทของเธอหลังจากค้นพบว่าทั้งสองลอบคบชู้กัน ก่อนที่จะเธอได้รับโอกาสให้ข้ามเวลากลับไปเมื่อสิบปีก่อนหน้าและตัดสินใจพลิกชะตาชีวิตของตัวเองใหม่อีกครั้ง โดยซีรีส์เรื่องนี้สามารถสตรีมได้ที่ Prime Video ประเทศไทย และมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงพลาดซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าพูดถึงตัวแม่ซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้เกาหลี แน่นอนว่า “พัคมินยอง” คือชื่อแรกๆ ที่ใครๆ ต้องนึกถึง ด้วยผลงานซีรีส์ยอดฮิตที่เธอฝากฝีไม้ลายมือไว้จำนวนนับไม่ถ้วน รวมถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง Love in Contract ทำให้วางใจได้เลยว่าคุณจะได้ชมการแสดงที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ และไม่มีทางผิดหวังกับซีรีส์ Marry My Husband อย่างแน่นอนพัคมินยองพยายามถ่ายทอดบทบาทผู้ป่วยมะเร็งในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ โดยเธอเล่าว่า “นอกเหนือจากรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ท่าทาง วิธีการใช้เสียง เสื้อผ้า และทรงผมของเธอแล้ว ฉันให้ความสำคัญมากกับการสร้างตัวละครที่อยู่ในจุดตกต่ำที่สุดของชีวิตจริงๆ และเมื่อนึกถึงอายุของตัวเอง ฉันก็คิดว่าจะมีโอกาสที่ฉันจะได้ใส่ความหลงใหลและพลังงานมากมายขนาดนี้ลงไปในตัวละครอีกเมื่อไร ดังนั้นฉันก็เลยทุ่มสุดตัวเลยค่ะในการสร้างตัวละครตัวนี้”นอกจากนางเอกแสนดีอย่าง “คังจีวอน” (พัคมินยอง) แล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีสองหนุ่มหล่อ “ยูจีฮยอก” (นาอินอู) และ “แบคอึนโฮ” (อีกีกวัง) ที่พร้อมจะขโมยหัวใจของผู้ชมแบบไม่รู้ตัว ในงานแถลงข่าวนักแสดงทั้งสองได้เล่าถึงบทบาทที่พวกเขาได้รับ โดยนาอินอูพูดถึงตัวละครยูจีฮยอกว่า “เขาเป็นคนที่พร้อมจะให้ทุกอย่างกับคนที่เขารัก ทั้งความต้องการด้านอารมณ์และสิ่งของ จุดอ่อนเดียวของเขาคือเขาเป็นคนเงอะงะหน่อยๆ เวลาแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาน่ะครับ” ขณะที่อีกีกวังบอกว่า “ผมคิดว่าอึนโฮเหมือนกับดอกทานตะวัน เขาชอบจีวอนแค่คนเดียวเท่านั้นและเป็นตัวละครที่มีบทพูดน่ารักๆ เยอะมาก เขาเป็นคนที่สามารถแสดงความรักที่ไร้เดียงสาออกมาได้เหมือนเด็กๆ เลยครับ”และยิ่งไปกว่านั้น ซีรีส์เรื่องนี้ยังมีสองตัวร้ายอย่าง “พัคมินฮวาน” (อีอีคยอง) และ “จองซูมิน” (ซงฮายุน) ซึ่งหักหลังนางเอกอย่างเจ็บแสบจนเชื่อได้ว่าผู้ชมจะต้องเกลียดจนเข้าไส้ อีอีคยองพูดถึงตัวละครที่ตัวเองรับบทแบบทีเล่นทีจริงว่า “เขาเป็นตัวละครที่น่ารังเกียจมากครับ ถึงจะมองจากมุมมองของผมก็เถอะ” พร้อมกับเล่าว่า เขากับซงฮายุนมักจะพูดล้อเล่นกันว่าตัวละครของอีกคนนั้นเลวกว่าของตัวเองอย่างไรบ้าง ซีรีส์เรื่องนี้จึงการันตีความครบครัน ทั้งตัวละครที่ชวนให้ตกหลุมรัก และชวนให้เกลียดจนรอวันที่จะได้ชำระแค้นแทบไม่ไหวหลังจากเสียชีวิตด้วยน้ำมือของสามีกับเพื่อนสนิทผู้ทรยศ คังจีวอนตั้งใจแน่วแน่ที่จะล้างแค้นเมื่อได้รับโอกาสให้ข้ามเวลากลับไปในอดีตเมื่อสิบปีก่อน ผู้ชมจะได้ติดตามการทำภารกิจและเอาใจช่วยจีวอนในการเอาคืนคู่อริที่หักหลังเธออย่างสาสม ผู้กำกับพัควอนกุกเล่าว่า “ซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่ที่ตัวร้ายจะถูกลงโทษอย่างไร้ความปราณี” ขณะที่พัคมินยองบอกว่า “คังจีวอนนั้นกักเก็บความโกรธไว้มาก จนถึงจุดที่เธอไม่เหลือความเมตตาและจะไม่ยกโทษให้ศัตรูของเธอเด็ดขาด” และเมื่อนึกถึงนิสัยที่อ่อนโยนและเสียสละของคังจีวอน การชำระแค้นในครั้งนี้จึงยิ่งสาแก่ใจผู้ชมยิ่งขึ้นอีกเมื่อได้เห็นความยุติธรรมทำงานและผู้ทรยศได้รับโทษอย่างสาสมMarry My Husband เป็นเรื่องราวของโอกาสครั้งที่สองและการตัดสินใจของจีวอนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมในช่วงปีใหม่ที่ซีรีส์เริ่มสตรีม ผู้กำกับพัควอนกุกกล่าวว่า “นี่คือซีรีส์ที่ตัวเอกเปิดโอกาสให้กับโชคชะตาครั้งใหม่ เธอได้พบคนดีๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ และได้รับความกล้าหาญกลับมา นี่คือเรื่องราวของการพลิกชะตาชีวิตอันมืดมนให้กลายเป็นชีวิตที่เปล่งประกาย” ขณะที่พัคมินยองเสริมว่า “คังจีวอนเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเอง เธอเป็นคนอบอุ่น จิตใจดี แต่ไม่มีอิสระ เธอเป็นตัวละครที่ถูกขโมยหลายสิ่งไปจากชีวิต การได้เห็นจีวอนอ้าแขนเปิดรับชะตาชีวิตใหม่ จึงน่าจะปลุกพลังใจให้ผู้ชมที่อยากจะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองด้วยเช่นกัน”จริงอยู่ว่า Marry My Husband เป็นซีรีส์ที่พล็อตเรื่องว่าด้วยการทรยศหักหลังและการแก้แค้น แต่นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโมเมนต์โรแมนติกแสนหวานรออยู่ด้วย พัคมินยองเล่าว่า “จีวอนไม่เคยได้รับความรักมาก่อน ดังนั้นเมื่อเธอได้รับความรัก มันเลยเป็นความรู้สึกที่เอ่อล้นไปหมด เธอเป็นคนขี้เหงามาก ฉันก็เลยดีใจมากเลยค่ะที่เธอได้รับความรักมากมาย” เรื่องราวโรแมนติกของจีวอนจะหวานยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเธอได้รับความรักทั้งจากอึนโฮซึ่งเป็นรักแรก และจีฮยอก รักครั้งใหม่เรื่องราวการแก้แค้นและความรักของจีวอนจะเป็นอย่างไร พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง! ชม Marry My Husband (สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอ) ได้แล้ววันนี้ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 21.00 น. ที่ Prime Video เท่านั้นMarry My Husband เป็นหนึ่งในคลังเนื้อหาของ Prime Video ร่วมกับรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์กว่าพันรายการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานจากประเทศไทยอย่าง The Adventures ผจญภัยล่าขุมทรัพย์หมื่นลี้, Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า, Coin Digger เกม สูญ เหรียญ, Enigma คน มนตร์ เวท, Home School นักเรียนต้องขัง ผลงานจากประเทศเกาหลี เช่น Death’s Game, My Man is Cupid, BTS: Yet to Come, The Kidnapping Day, The Killing Vote, HeartBeat, Lies Hidden in My Garden, Tale of The Nine Tailed 1938, Jinny’s Kitchen, Island อนิเมะสุดฮิต อย่าง Rurouni Kenshin (ซามูไรพเนจร) อีกทั้งยังมีผลงาน Amazon Original ที่ได้รับรางวัลและคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ อย่าง Gen V, Citadel, The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan และผลงานที่ได้รับรางวัล Emmy และรางวัลลูกโลกทองคำ อย่าง Fleabag และ The Marvelous Mrs. Maisel เป็นต้น ทั้งนี้สมาชิก Prime Video สามารถรับชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมายที่รองรับ สำหรับแอป Prime Video สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายการตอนต่างๆ เก็บไว้บนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต เพื่อรับชมได้ทุกที่ในขณะออฟไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าบริการ Prime Video ในประเทศไทยราคาเพียง 149 บาทต่อเดือนเท่านั้น